Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні

Вже традиційно таке рішення керівництва опери викликало шквал критики та вимог заборонити Нетребко виходити на сцену, оскільки вона виправдовує війну в Україні.

Королівська опера в Лондоні оголосила про повернення російської сопрано Анни Нетребко, яка вперше після шестирічної перерви вийде на сцену Royal Opera House. Її участь запланована в кількох постановках нового сезону 2025–2026 років, що вже викликало хвилю протестів серед української та британської культурної спільноти.

Перший виступ Нетребко відбудеться у вересні 2025 року — вона виконає головну партію в опері «Tosca» Джакомо Пуччіні. Постановив оперу режисер Олівер Мірс. Вистави відбудуться з 11 по 21 вересня та стануть частиною дебютного сезону нового музичного директора театру Якуба Груші. Також скандальна співачка виступить у «Turandot» у грудні 2025 року та дасть сольний концерт 24 червня 2026 року.

Рішення Ковент-Гарден повернути Нетребко викликало гостру критику. Більше 50 українських митців, британські парламентарі та культурні діячі закликали театр відмовитися від співпраці з артисткою, нагадуючи про її фото з прапором «Новоросії» у 2014 році та зв’язки з російськими владними колами. У відкритому листі організатори акції зазначили, що запрошення Нетребко «ігнорує біль українців і підриває принципи культурної солідарності у час війни».

Фото: Anna Chaika/DW протести проти виступів Нетребко в Берліні, напис на плакаті "Жодної сцени прихильниці Путіна"

І хоча після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року кар’єра російської оперної співачки Анни Нетребко зазнала серйозних змін і багато провідних театрів, зокрема Метрополітен-опера у Нью-Йорку, скасували співпрацю через її минулі зв’язки з російською владою та відсутність чіткої позиції щодо війни. Втім, уже з середини 2022 року Нетребко почала поступово повертатися на європейські сцени:

квітень 2022 — Монте-Карло , партія Манон Леско;

травень 2022 — Париж та Ла Скала у Мілані, концерти, які ЗМІ назвали «тріумфальними»;

літо 2022 — Арена ді Верона (Aida, Turandot);

вересень 2022 — відкриття сезону у Віденській державній опері (La bohème);

травень 2024 — Вісбаден, фестиваль Internationale Maifestspiele (Turandot).

Українська культурна спільнота неодноразово зверталася до європейських театрів із закликом не співпрацювати з Нетребко, нагадуючи про її фотографію з прапором «Новоросії» у 2014 році та близькість до російських владних кіл. Але попри це, квитки на її виступи розкупають, а виступи тривають.

Фото: Anna Chaika/DW протести в Берліні проти Нетребко

Спеціально для LB.ua директор Українського Інституту Володимир Шейко прокоментував ситуацію: “Ще в лютому 2022 року Королівська опера випустила заяву, в якій повномасштабна війна була названа «гуманітарною кризою», а Росія не згадувалась взагалі. Відтоді їхня риторика так і не змінилась. Тому повернення Анни Нетребко на сцену Королівської опери варто трактувати не як мистецьке рішення, а й політичний сигнал. Йдеться про артистку, яка роками була пов’язана з путінським режимом і допомагала легітимізувати його агресію. Її заяви «проти війни», вимушено зроблені вже після втрати контрактів, не змінюють цієї репутації. Рішення Королівської опери свідчить про етичну сліпоту, притаманну багатьом західним інституціям, які досі не розуміють, що культура, яка десятиліттями використовується пропагандистською машиною Росії, не може бути поза політикою. Сьогодні вже недостатньо бути «проти війни»: дієвці культури повинні мати чітку й артикульовану позицію, як мистецьку, так і громадянську, а інституції – зважати на цю позицію, запрошуючи їх до співпраці”.

Керівництво театру та Якуб Груша, новий музичний директор, захищають рішення. За їхніми словами, головним критерієм є “художня цінність”, а Нетребко є однією з провідних сопрано світу. Також у театрі наголошують, що співачка публічно засудила війну, не виступає в Росії з 2022 року та не підтримує кремлівську політику.

Втім, критики наполягають, що цього недостатньо. Вони вважають, що мистецькі інституції мають враховувати етичний вимір та позицію артистів у час війни, а не лише їхні професійні досягнення.