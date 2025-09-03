Фотокнига «Олександр Глядєлов». Уривок

Книга містить 276 сторінок і складається з репродукцій творів Олександра Глядєлова та вступного слова філософа Володимира Єрмоленка. Публікуємо уривок з книги.

Відомий своїми чорно-білими фото, знятими камерою Leica , Глядєлов фіксує не лише події чи персонажів, а вразливі стани самого суспільства: моменти, коли структура тріщить, коли опори руйнуються і в цій крихкості проступає справжнє. Камера Глядєлова працює в полі довіри: з тими, кого зазвичай не показують (або показують ззовні), і підтримує міцний, тривалий зв’язок з героями, який виходить далеко за межі кадру. Саме тому його знімки не просто свідчення про, а свідчення разом.

Олександр Глядєлов — український документальний фотограф, який висвітлював війни та збройні конфлікти в Молдові, Нагірному Карабаху, Чечні та Україні. Поза фронтовою зйомкою він реалізував довготривалі проєкти про вразливих дітей, епідемію ВІЛ/СНІДу та пострадянські тюрми. Його фотографії широко експонували, публікували у фотокнигах і відзначили численними нагородами, зокрема Національною премією імені Тараса Шевченка (2020).

Видавництво ist publishing випустило фотокнигу «Олександр Глядєлов». Її презентація відбудеться 14 вересня о 16:00 у межах виставки фотографій Олександра Глядєлова «І побачив я», що проходитиме в Українському домі з 5 вересня до 5 жовтня.

Фото: ist publishing

Глядєлов повертає нам здатність до озоріння. Смак до блискавки сенсу. У цьому сенсі його фотографія — це продовження роботи старих містиків, від Майстра Екгарта до Паскаля. Але не з думками, а з фотоплівкою.

Істина, яка розкривається в цих знімках, — це теж істина часу. Це та сутність, яка є ядром часу. У Глядєлова ми бачимо цей час, немов на долоні: ось українські революції, ось підняття першого українського прапора, ось останній радянський парад, ось смерті та хвороби через чорнобильську радіацію. Ось перший, другий, третій Майдан, ось воронка війни, ось журба і радість, смерть і народження.

Ось діти без дому. Ось доми без дітей.

Ось історія як ейфорія. Ось історія як рана.

Ось слова, ось мовчазність.

Ось кінець, ось початок.

Ось люди, які мріють про майбутнє. Ось майбутнє, у якому цих людей вже немає.

Ось кошики з овочами на сходах підземного переходу.

Ось футбольний мʼяч, який зависає над пацанами на київському подвірʼї. Він схожий на місяць.

Це, у чомусь, наша власна фотокнига. Фотокнига народу. Глядєлов ловить сутнісні миті, як воротар ловить цей самий мʼяч-місяць і фіксує його в рукавицях, притискає його до землі.

Він немов каже всім нам: ця істина наша, ми її не віддамо.

Фото: ist publishing

Фото: ist publishing