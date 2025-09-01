У Львові завершили ексгумацію поховань польських військових на території колишнього цвинтаря на Збоїщах

На перший тиждень жовтня заплановано перепоховання віднайдених останків на кладовищі у Мостиськах Львівської області.

У Львові завершилася спільна українсько-польська експедиція на території колишнього цвинтаря на Збоїщах. В цьому місці у вересні 1939 року полягли десятки військовослужбовців Війська Польського, які обороняли Львів від німецької армії.

Про це повідомила пресслужба МКСК.

Понад чотири тижні фахівці працювали над ексгумацією поховань.

“У ході робіт було виявлено дві поховальні ями розміром близько 2,5 на 4 метри, відстань між якими становить приблизно два метри. За архівними та історичними даними, у першій ямі поховали воїнів, які загинули в бою 12 вересня, а в другій — полеглих кількома днями пізніше”, - йдеться у повідомленні.

Очікується, що у двох похованнях може бути від 40 до 50 осіб, однак точну кількість встановити складно, оскільки поховання військових частково перетиналися з пізнішими цивільними похованнями 1950–1960-х років, і це порушило цілісність скелетів.

Під час експедиції виявлено, що всі загиблі були у військовій формі та мали особисті речі — зубні щітки, люстерка, релігійні медальйони. Було виявлено 11 ідентифікаційних жетонів, на яких зазначено ім’я, прізвище, рік народження, призовний пункт та віросповідання. Втім, бракувало взуття та поясів із підсумками й багнетами, ймовірно, їх зняли після бою як трофеї.

Також знайшли речі німецького походження, зокрема частину шолома та фрагменти німецького жетона.

Таким чином підтверджуються свідчення місцевих мешканців, що на цьому місці могли бути поховані й німецькі солдати.

Після ексгумації фахівці відібрали ДНК-проби, щоб ідентифікувати загиблих і передати останки їхнім родинам. На перший тиждень жовтня заплановано перепоховання віднайдених останків з дотриманням ритуальних і християнських традицій. Воно має відбутись на кладовищі у Мостиськах Львівської області.

А в кінці вересня заплановано розпочати розкопки в с. Юречкова поблизу Перемишля. Там, за архівними даними, можуть бути поховані воїни Української повстанської армії.