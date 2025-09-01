Після бурі на Burning Man українська команда створила інсталяцію No Fate із рештків

Після того, як на фестивалі Burning Man буря зруйнувала інсталяцію українського митця Олексія Сая "Чорна хмара", українська команда вирішила зробити оновлений артоб'єкт із рештків, які залишились. Це великий напис No Fate. Скорочена версія від "No fate but what we make" (Немає долі, крім тої яку ми творимо). рРо це повідомляє продюсер Віталій Дейнега в себе на фейсбук-сторінці.

“Насправді, коли ми думали про цьогорічну роботу, образ Сари Коннор, яка кричить цю фразу світові, щоб попередити про небезпеку та потребу її зупинити, приходив до нас дуже часто. Я абсолютно переконаний що якщо західні держави терміново не увірвуться в гонку озброєнь і військових технологій, то й до них доволі скоро можуть постукати в двері прикладом. А ще — ця фраза про авторство людини над своєю долею. Ми завжди можемо на це впливати. Як, наприклад, відновити з руїн арт-об’єкт і грати поруч із ним один із найкращих сетів, поклавши поруч милиці. Питання ж не в тому, скільки разів ти впав, а в тому, скільки разів піднявся і які висновки зробив”,--говорить продюсер проєкту Віталій Дейнега.