Держкомтелерадіо додало 7 книжок до переліку антиукраїнських видань

Станом на початок серпня в переліку міститься інформація про 609 пропагандистське видання.

Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення у серпні додав сім книг до переліку видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Упродовж серпня до зазначеного переліку було внесено, в тому числі й на підставі пропозицій СБУ, 7 чергових видань антиукраїнського змісту", - йдеться у повідомленні.

