У січні до переліку російських антиукраїнських видань потрапило ще 9 найменувань

Станом на 1 лютого у цьому переліку міститься інформація про 551 пропагандистське видання.

Протягом січня Держкомтелерадіо продовжував здійснювати моніторинг видавничої сфери держави-агресора, Республіки Білорусь та тимчасово окупованої території України з метою виявлення фактів випуску у світ і розповсюдження антиукраїнської видавничої продукції.

За результатами моніторингу ведеться Перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Основне призначення Переліку – інформування суб’єктів книгорозповсюдження, правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб про те, що розповсюдження включених до нього видань може містити ознаки злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачена Кримінальним кодексом України.

У січні до зазначеного Переліку було внесено 9 чергових видань антиукраїнського змісту. Станом на 1 лютого в ньому міститься інформація про 551 пропагандистське видання.