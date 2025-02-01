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​Оголосили переможців Премії Читомо за досягнення у книговидавничій справі

Переможців обрали у трьох номінаціях. 

​Оголосили переможців Премії Читомо за досягнення у книговидавничій справі
Фото ілюстративне
Фото: Український інститут книги

Назвали переможців Премії Читомо, яку присуджують діячам та організаціям за визначні досягнення у книговидавничій справі. 

Як пише "Читомо", церемонія нагородження відбулася 31 січня.

Переможців обрали у трьох номінаціях.

"Трендсетером видавничого ринку" став Антон Мартинов за впровадження найкращих практик креативного бізнесу у книговидання, зміну правил гри на книжковому ринку через якісний сервіс та інноваційний підхід, а також розвиток значущих партнерств.

У номінації "Амбасадор української книги" переміг Український ПЕН. Йому присудили премію "за системні зусилля з побудови зв’язків між українською літературною спільнотою та лідерами думок за кордоном, надання голосу українським авторам, адвокації української культури та впровадження ефективних моделей роботи, що дозволяють звучати далеко за межами України українським письменникам і журналістам – вільним і ув’язненим кремлем".

А у номінації "За книжкову ініціативу, що сприяє промоції читання" переміг Простір української дитячої книги BaraBooka – "за послідовну роботу з формування спільноти фахівців і читачів української дитячої літератури та популяризацію дитячого читання в Україні та серед тих, хто чекає на повернення додому".

Крім цього, спеціальну відзнаку Франкфуртського книжкового ярмарку отримало видавництво Creative Women Publishing. Його команда отримає безкоштовні стенд та акредитацію на цьогорічному ярмарку, який відбуватиметься з 15 до 19 жовтня.

Переможців визначило журі в складі 7 осіб. Це були українські та закордонні експерти у галузі книговидання та літератури, представники українських та міжнародних інституцій.

Головний партнер премії 2024 року – Міжнародний фонд “Відродження”. Також Премія Читомо проводиться у співпраці з Goethe-Institut в Україні й Франкфуртським книжковим ярмарком. 

  • На початку 2025 року Премія Читомо 2024 року оголосила короткі списки. Тоді стало відомо, що грошова винагорода переможцям складе 3 тисяч доларів у кожній з номінацій.  
  • Наприкінці грудня Український PEN опублікував перелік найкращих книжок 2024 року. До переліку увійшло 201 видання. 
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