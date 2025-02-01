Супермен, Франкенштейн, Аватар: 11 головних кінопрем’єр року

Прокат 2025 року для України почався потужною тріадою прем’єр: готичний горор «Носферату» Роберта Еґґерса, еротичний трилер з Ніколь Кідман «Хороша погана дівчинка» та музичний байопік Джеймса Менголда з Тімоті Шаламе «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець». Це дає надію, що 2025-й матиме багатий і цікавий прокат. Про найочікуваніші прем’єри світового кіно розповідає кінокритик Ігор Кромф.

Минулий 2024-й можна відверто назвати роком малокартиння. Останні відгомони світової пандемії наклалися тут на наймасштабніший за пів століття голлівудський страйк сценаристів й акторів . Усе це однозначно не сприяло розвитку кінематографу. Деякі фільми, як продовження «Дюни» від Дені Вільнева, переносили прем’єру; інші, як «Присяжний № 2» Клінта Іствуда, побоялися випускати в прокат і видали відразу на стримінги; ще інші, як майбутній «Блейд» з Магершалою Алі, взагалі потрапили у виробниче чистилище, і ніхто не знає, яким буде їхнє майбутнє.

Бруталіст

Реж. Брейді Корбет

Прем’єра «Бруталіста» відбулася на минулорічному Венеційському кінофестивалі, де він приніс «Срібного лева» режисеру Брейді Корбету, чия кар’єра з 2015 року буквально виросла на показах у Венеції.

Тригодинне монументальне полотно розповідає про вигаданого єврейського архітектора Ласло Тота, який після жахів Голокосту мігрує до США і з нуля торує важкий шлях до американської мрії. Однак історія Корбета не типова мотиваційна казка, а велике полотно про формування нових американських еліт після Другої світової, протиставлення американської консервативної ідеології «скаженого капіталізму» європейському розумінню ліберальності й «творчого акту».

Фільм уже здобув три нагороди «Золотий глобус»: за найкращі фільм, режисуру й чоловічу роль (Едрієн Броуді), а також має десять номінацій на «Оскар». В українському прокаті «Бруталіст» з 20 лютого.

Мікі 17

Реж. Пон Чжун Хо

Один з найвідоміших південнокорейських режисерів і лауреат «Оскара» Пон Чжун Хо нарешті презентує довгоочікуваний науково-фантастичний фільм «Мікі 17». Доля цієї стрічки складалася печально, адже її прем’єру кілька разів переносили через страйки акторів і сценаристів, а згодом через проблеми з постпродакшном. У лютому фільм нарешті дійде до світової прем’єри, а в Україні його можна буде побачити з 6 березня.

«Мікі 17» заснований на науково-фантастичному романі Едварда Ештона «Мікі 7». Це історія про колонізацію крижаної планети Ніфльхейм. Задля неї чоловік на ім’я Мікі (Роберт Паттінсон) погоджується на постійне клонування, адже його закидатимуть у смертельні місії, аби визначити придатність тієї чи іншої частини Ніфльхейма. І все було б добре, але Мікі випадково зустрічає одного свого клона, якого забули утилізувати після чергової місії.

Світова прем’єра фільму відбудеться на батьківщині режисера, у Південній Кореї. Уже зараз Пон Чжун Хо й Роберт Паттінсон проводять там промотур, під час якого актора годують супергострим раменом і приміряють на нього одяг різних кольорів.

F1

Реж. Джозеф Косинські

Режисер масштабних фільмів («Топ Ган: Маверік», «Вогнеборці») Джозеф Косинські зняв ще одну приголомшливу за масштабами стрічку — спортивну драму, присвячену автоперегонам «Формула-1».

Сюжет крутиться навколо колишнього пілота «Формули-1» Сонні Гейса (Бред Пітт), який має навчити усіх тонкощів їзди й мудрощів життя майбутню зірку автоперегонів Джошуа Пірса (Дамсон Ідріс). Також у стрічці знімається Хав’єр Бардем, Керрі Кондон і десяток реальних гонщиків «Формули-1», від Фернандо Алонсо до Льюїса Гамільтона. Останній також дебютує як продюсер фільму.

Бюджет спортивної драми, за різними оцінками, сягнув 300 мільйонів доларів. Ідріс і Пітт тестували реальні боліди на автотреках у Франції та Британії, музику створив Ганс Циммер. У світовий прокат це сповнене адреналіну й бензину видовище має потрапити в кінці червня.

Еддінгтон

Реж. Арі Астер

Фото: imdb.com

Найтемніша конячка цього року — новий фільм Арі Астера «Еддінгтон». Після психоделічного марення про жахи жителя мегаполісу «Усі страхи Бо» й фолк-горору «Сонцестояння» режисер вирішив узятися за сатиричний вестерн, що було неочікувано.

З «Усіх страхів Бо» і «Еддінгтон» перекочував Хоакін Фенікс, компанію в цьому фільмі йому складуть Остін Батлер, Емма Стоун і Педро Паскаль. Еддінгтон — це назва головної локації стрічки, вигаданого містечка у штаті Нью-Мексико, де під час пандемії коронавірусу розвиваються дивні, страшні й комічні події, деталі яких тримають у секреті.

Коли точно вийде стрічка в прокат, наразі невідомо. Однак голлівудські інсайдери включають фільм у список ймовірних прем’єр Каннського кінофестивалю, а тому очікувати на покази раніше від літа 2025 року не варто.

Супермен

Реж. Джеймс Ганн

В американській комікс-індустрії існує давня звичка: у боротьбі двох гігантів Marvel і DC хтось із найважливших творців завжди переходить до конкурента. Свого часу через цензуру коміксист Марк Міллар перейшов з DC до Marvel і створив лінійку коміксів The Ultimates і серію Civil War, які врятували Marvel від глибокої кризи 2000-х і дали першооснову майбутньому кіновсесвіту.

Джеймс Ганн створив найкращу і по-справжньому авторську частину кіновсесвіту Marvel — «Вартові галактики». Після скандалу з його старими постами у Twitter (у них він жартує про педофілію, зґвалтування, 9/11, Голокост. — Ред.) Ганн перейшов до конкурентів і з 2022 року рулить перезапуском DC. Одим з перших проєктів став жорсткий сатиричний мінісеріал «Миротворець». Останній проєкт — це відновлення фільмів про Супермена, який має стати стрижнем нового кіновсесвіту DC.

Супермен не просто герой коміксів. Він справжній культурний герой Америки, який вже давно є одним з національних культурних кодів. Однак останні спроби екранізувати його в кіно не допомогли прибульцю із золотої ери коміксів зайняти почесне місце у кіновсесвітах, як це вдалося таким другорядним комікс-персонажам, як Залізна Людина чи Доктор Стрендж.

У задумі Ганна нового Супермена втілить Девід Коренсвет, більш знайомий любителям серіалів, ніж повних метрів. Його противником, легендарним Лексом Лютором, стане Ніколас Голт, для якого 2024-й раптом став роком успіху: він зіграв у «Присяжному № 2» Клінта Іствуда й «Носферату» Роберта Еґґерса. У світовий прокат «Супермен» вийде 11 липня.

Одна битва за іншою

Реж. Пол Томас Андерсон

Фото: іmdb.com Під час зйомок фільму «Одна битва за іншою»

Новий фільм від Пола Томаса Андерсона — це завжди синефільське свято. Навіть якщо до кінця не зрозуміло, про що він і як називатиметься. Адже «Одна битва за іншою» (інший варіант — «Битва за Бактан-Кросс») — лише робоча назва.

З першого закритого показу у Фініксі стало відомо, що фільм є вільною екранізацією романа Томаса Пінчона «Вайнленд». Леонардо Ді Капріо гратиме тут волоцюгу, до якого тікає дружина відставного полковника-расиста — його грає Шон Пенн. Рогоносець ганятиметься за коханцями, щоб влаштувати їм пристрасну вендету.

Поодинокі щасливці, які вже подивилися фільм, розповідають, що це комедійний бойовик з купою екшн-сцен і тривалістю близько трьох годин. Якщо всі зірки зійдуться, то світовий прокат стрічки розпочнеться 8 серпня.

Немає іншого вибору

Реж. Пак Чхан Ук

Фото: thefilmstage.com

Новим фільмом має заявити про себе ще один майстер кіно з Південної Кореї — режисер славетного «Олдбоя» Пак Чхан Ук. Після клопіткої роботи над серіальною адаптацією книги американо-в’єтнамського автора В’єт Тан Нґуєна «Симпатик» він представляє детективний трилер.

В основі фільму — книга Дональда Вестлейка «Сокира». У 2005 році її вже екранізував грецький режисер Коста-Гаврас. Пак Чхан Ук запевняє, що хотів зняти цей фільм з 1997 року, коли вперше прочитав роман Вестлейка, і що його стрічка відрізнятиметься від бачення Коста-Гавраса.

В основі сюжету — історія про чоловіка, який так старанно шукав роботу, що врешті став маніяком. Працюючи із соціальною складовою фільму, Пак Чхан Ук заявляє, що зняв фільм на межі серцерозривальної драми й чорної комедії.

Знімання завершили на самому початку 2025 року. Дати прокату поки що невідомі, хоча голлівудські інсайдери зараховують фільм до можливих прем’єр на Каннах. Пак Чхан Ук уже повідомив, що фільм стане головним проєктом у його кар’єрі.

Франкенштейн

Реж. Гільєрмо дель Торо

Український прокат 2025 року почався з втілення дитячої мрії наймоднішого інді-горормейкера Роберта Еґґерса — його версії історії про «Носферату». Наприкінці 2025 року в український прокат може вийти ще одна велика дитяча кіномрія.

Після закриття спінофу про Джабу Гатта зі всесвіту «Зоряних воєн» найтемнішний мексиканський казкар Гільєрмо дель Торо береться за головну історію своєї юності — Франкенштейна.

Фанат роману Мері Шеллі «Франкенштейн, або Сучасний Прометей» і класичної його екранізації 1931 року, яку зняв Джеймс Вейл з Борисом Карлоффим у головній ролі, дель Торо планує створити власний варіант історії про зародження штучного життя. Роль творця Віктора Франкенштейна дісталась Оскару Айзеку, а роль монстра Франкенштейна — молодому секс-символу із «Солтберна» й серіалу «Ейфорія» Джейкобу Елорді.

Попередня співпраця дель Торо зі стримінгом Netflix принесла нам ревізію казки про Піноккіо з критикою фашизму й тоталітаризму, що отримала «Оскар». Тому очікування від нового дітища режисера щонайменше високі. Коли відбудеться прем’єра фільму, наразі невідомо, але оскільки такі великі проєкти Netflix традиційно привозить на Венеційський кінофестиваль, раніше ніж восени сподіватися стрічки не варто.

Бугонія

Реж. Йоргос Лантімос

Фото: indiewire.com Кадр з фільму «Бугонія»

Не уникнути ще однієї згадки про Південну Корею: у 2003 році південнокорейський режисер Чжан Чжун Хван зняв абсурдисько-сатиричну комедію «Врятувати зелену планету». Це історія про викрадення мільйонера, якого уфологи-аматори вважали замаскованим інопланетянином. За 20 років до цієї ідеї повернувся Йоргос Лантімос.

Знайшовши музу та продюсерку своїх фільмів Емму Стоун, Лантімос почав знімати по фільму на рік: розхвалені «Бідолашні створіння», прохолодно прийняті «Види доброти», тепер ось римейк південнокорейського асбурд-сайфаю. Замість багатого бізнесмена викрадатимуть Емму Стоун, а викрадачем стане пасічник-конспіролог у виконанні Джессі Племонса, який став найяскравішою зіркою «Видів доброти».

Очікують, що у світовий прокат фільм вийде 7 листопада, а світова прем’єра відбудеться, ймовірно, на Венеційському кінофестивалі.

Аватар: Вогонь і попіл

Реж. Джеймс Кемерон

Під кінець року загримить небо, задрижить земля і засурмлять сурми. Ні, це не передвістя апокаліпсису — просто Джеймс Кемерон презентує вже третю частину головної франшизи свого життя.

У першій частині задуманої пенталогії «Аватар» Кемерон досліджував стихію повітря, у другій — води. Третя має підзаголовок «Вогонь і попіл», що наче натякає на стихію, яку майстер блокбастерів вивчатиме цього разу.

Франшиза «Аватар» — зразок того, як кіно може стати великим атракціоном. Здавалося б, не може один і той самий мікс спецефектів, екшну і 3D-графіки вражати знов і знов — але щоразу Кемерону вдається довести, що таки може. У світовий прокат фільм має вийти 19 грудня.

Марті Супрім

Реж. Джош Сефді

Фото: Imago Зйомки фільму «Марті Супрім»

Модні серед мілінеалів інді-режисери брати Джош і Бен Сефді у 2025 році вирішили попрацювати порізно. Поки Бен знімає байопік про борця ММА Марка Керра з Двейном (Скелею) Джонсоном у головній ролі й Олександром Усиком в камео, Джош також узявся за спортивну драму. Однак обрав геть інший вид спорту — настільний теніс.

«Марті Супрім» — це вільний байопік про зірку настільного тенісу Марті Райсмана. У цьому спорті домінує Китай, тож американський єврей Марті Райсман був серед небагатьох винятків. Головну роль у фільмі виконає Тімоті Шаламе — після ролі в байопіку про Боба Ділана актор, очевидно, вирішив зробити традицією з’являтися на великих екранах на Різдво, 25 грудня.