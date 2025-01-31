Поліція перевіряє можливі неправомірні дії викладача столичного університету

Співробітники поліції та адміністрація університету встановлюють поширені в ЗМІ обставини, та всіх осіб, причетних до вказаних подій.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

“Жодних заяв від осіб, які постраждали від дій викладача, до поліції станом на зараз не надходило”, - запевнили в поліції, і додали, що про ймовірні відносини у колективі освітнього закладу правоохоронці дізнались із соцмереж.

В поліції пообіцяли надати правову кваліфікацію подіям по завершенню перевірки.

Що передувало перевірці