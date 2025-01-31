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Поліція перевіряє можливі неправомірні дії викладача столичного університету

Вочевидь, йдеться про викладача театрального університету ім. Карпенка-Карого.

Поліція перевіряє можливі неправомірні дії викладача столичного університету
Головний навчальний корпус університету ім. Карпенка-Карого
Фото: Robo-E / Wikipedia

Співробітники поліції та адміністрація університету встановлюють поширені в ЗМІ обставини, та всіх осіб, причетних до вказаних подій. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

“Жодних заяв від осіб, які постраждали від дій викладача, до поліції станом на зараз не надходило”, - запевнили в поліції, і додали, що про ймовірні відносини у колективі освітнього закладу правоохоронці дізнались із соцмереж. 

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В поліції пообіцяли надати правову кваліфікацію подіям по завершенню перевірки.

Що передувало перевірці

  • Днями стало відомо, що викладача університету Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від роботи у виші. Його звинувачували в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток.

  • Актори Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з підписами частини працівників з проханням усунути Білоуса з посади директора-художнього керівника на період розслідування повідомлень про сексуальні домагання. 

  • Актор Ілля Чопоров оприлюднив відео, на якому закликали встати тих із колективу, хто зіткнувся з домаганнями, небажаними дотиками, приниженнями та іншими формами переслідування. Значна частина людей у залі встала. 

  • Опісля харківський театр "Нафта" виступив із підтримкою постраждалих від домагань студентів національного університету імені Івана Карпенка-Карого. 

  • Його підтримала низка інших театрів, як-от Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, Національний театр імені Марії Заньковецької, Сумський національний театр ім. Щепкіна. 

  • Першою державною установою, яка озвучила свою позицію стосовно можливих домагань Білоуса, став львівський академічний драматичний театр у Львові. Пресслужба установи повідомила, що театр Лесі Українки підтримав ініціативну групу, яка збирає свідчення протиправних дій режисера Андрія Білоуса.

  • У неетичній поведінці та психологічному насильстві звинувачують ще одного викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого - актора Юрія Висоцького.
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