Поліція перевіряє можливі неправомірні дії викладача столичного університету

Співробітники поліції та адміністрація університету встановлюють поширені в ЗМІ обставини, та всіх осіб, причетних до вказаних подій.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.
“Жодних заяв від осіб, які постраждали від дій викладача, до поліції станом на зараз не надходило”, - запевнили в поліції, і додали, що про ймовірні відносини у колективі освітнього закладу правоохоронці дізнались із соцмереж.
В поліції пообіцяли надати правову кваліфікацію подіям по завершенню перевірки.
Що передувало перевірці
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Днями стало відомо, що викладача університету Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від роботи у виші. Його звинувачували в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток.
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Актори Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з підписами частини працівників з проханням усунути Білоуса з посади директора-художнього керівника на період розслідування повідомлень про сексуальні домагання.
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Актор Ілля Чопоров оприлюднив відео, на якому закликали встати тих із колективу, хто зіткнувся з домаганнями, небажаними дотиками, приниженнями та іншими формами переслідування. Значна частина людей у залі встала.
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Опісля харківський театр "Нафта" виступив із підтримкою постраждалих від домагань студентів національного університету імені Івана Карпенка-Карого.
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Його підтримала низка інших театрів, як-от Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, Національний театр імені Марії Заньковецької, Сумський національний театр ім. Щепкіна.
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Першою державною установою, яка озвучила свою позицію стосовно можливих домагань Білоуса, став львівський академічний драматичний театр у Львові. Пресслужба установи повідомила, що театр Лесі Українки підтримав ініціативну групу, яка збирає свідчення протиправних дій режисера Андрія Білоуса.
- У неетичній поведінці та психологічному насильстві звинувачують ще одного викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого - актора Юрія Висоцького.