Колишні студенти звинуватили у неетичній поведінці ще одного викладача театрального університету Карпенка-Карого

У неетичній поведінці та психологічному насильстві звинувачують ще одного викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого - актора Юрія Висоцького, передає «Суспільне».
На актора поскаржилися колишні студенти його майстерні Сергій Волосовець та Остап Вакулюк. Вони заявили про те, що постійно зазнавали психологічного тиску, викладач нібито «викликав страх» бути вигнаним з курсу чи отримати критику за виступ, а також демонстративно ігнорував роботу студентів. У результаті через таку поведінку Висоцького у деяких студентів зникало бажання відвідувати заняття або взагалі грати на сцені.
Крім того, колишні його підопічні поскаржилася на те, що актор часто обирав одну чи декількох студенток, які мали сидіти поруч з ним, поки одногрупники представляли уривки чи етюди. У момент оцінювання викладач міг «класти руки» дівчатам на коліна або «міцно обійняти».
Волосовець зазначив, що студентки виявляли невдоволення, але відверто про це не говорили. Попри те, що поведінка Висоцького всіх обурювала, зробити йому зауваження ніхто не наважувався.
На звернення журналістів викладач наразі не відреагував, також не було реакції і від університету.
- Днями стало відомо, що викладача університету Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від роботи у виші. Його звинувачували в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток.
- Актори Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з підписами частини працівників з проханням усунути Білоуса з посади директора-художнього керівника на період розслідування повідомлень про сексуальні домагання.
- Актор Ілля Чопоров оприлюднив відео, на якому закликали встати тих із колективу, хто зіткнувся з домаганнями, небажаними дотиками, приниженнями та іншими формами переслідування. Значна частина людей у залі встала.
- Опісля харківський театр "Нафта" виступив із підтримкою постраждалих від домагань студентів національного університету імені Івана Карпенка-Карого.
- Його підтримала низка інших театрів, як-от Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, Національний театр імені Марії Заньковецької, Сумський національний театр ім. Щепкіна.
- Першою державною установою, яка озвучила свою позицію стосовно можливих домагань Білоуса, став львівський академічний драматичний театр у Львові. Пресслужба установи повідомила, що театр Лесі Українки підтримав ініціативну групу, яка збирає свідчення протиправних дій режисера Андрія Білоуса.