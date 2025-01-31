Колишні студенти звинуватили у неетичній поведінці ще одного викладача театрального університету Карпенка-Карого

У неетичній поведінці та психологічному насильстві звинувачують ще одного викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого - актора Юрія Висоцького, передає «Суспільне».

На актора поскаржилися колишні студенти його майстерні Сергій Волосовець та Остап Вакулюк. Вони заявили про те, що постійно зазнавали психологічного тиску, викладач нібито «викликав страх» бути вигнаним з курсу чи отримати критику за виступ, а також демонстративно ігнорував роботу студентів. У результаті через таку поведінку Висоцького у деяких студентів зникало бажання відвідувати заняття або взагалі грати на сцені.

Крім того, колишні його підопічні поскаржилася на те, що актор часто обирав одну чи декількох студенток, які мали сидіти поруч з ним, поки одногрупники представляли уривки чи етюди. У момент оцінювання викладач міг «класти руки» дівчатам на коліна або «міцно обійняти».

Волосовець зазначив, що студентки виявляли невдоволення, але відверто про це не говорили. Попри те, що поведінка Висоцького всіх обурювала, зробити йому зауваження ніхто не наважувався.

На звернення журналістів викладач наразі не відреагував, також не було реакції і від університету.