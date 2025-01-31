Також засуджено жінку, яка планувала контрабанду старовинних ваз, кубків, статуеток та старовинних ікон.

З початку 2025 року у Київській області правоохоронці двічі завадили контрабанді історичних та культурних цінностей, повідомили в Офісі генерального прокурора.

У січні мешканка Білої Церкви намагалася вивезти до США 116 предметів з колекції археологічної старовини Х-XVI ст.

Також викрито депутата однієї із селищних рад, який є членом постійної комісії з питань культури. Він намагався переправити для продажу до Канади 7 предметів з колекції археологічної старовини V-ХІХ ст.

Цим особам повідомлено про підозру за фактами приховування від митного контролю культурних цінностей ‒ ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Також засуджено жінку, яка у липні 2024 року намагалася контрабандою вивезти 92 одиниці колекційних предметів старовини, які є культурними цінностями: металеві келихи срібного окрасу, срібний кубок, глечик із рельєфним орнаментом, декоративне яйце, рельєфні вази з різними візерунками, статуетки та старовинні ікони XVI ст.

Ці речі за клопотанням обласної прокуратури конфісковані на користь держави та передані до Національного музею історії України.

Раніше стало відомо, що київські митники не дозволили вивезти зі столиці до Шотландії шолом пожежника 30-х років минулого століття, який має культурну та історичну цінність.