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У Франції анонсували реконструкцію Лувру та перенесення "Джоконди"

Змінами у музеї опікуватиметься президент.

У Франції анонсували реконструкцію Лувру та перенесення "Джоконди"
Виступ Емманюеля Макрона на тлі "Джоконди"
Фото: EPA/UPG

Найвідоміший музей світу, паризький Лувр, зазнає масштабної реконструкції. "Нове відродження" для нього анонсував у вівторок президент Франції Емманюель Макрон.

Як пише Le Figaro, глава держави особисто розповів про плани привести до ладу окрасу французької столиці під час виступу на тлі легендарної "Джоконди" Леонардо да Вінчі. За словами Макрона, про потребу терміново розпочати реконструкцію керівництво музею сповістило міністерство культури.

У Луврі з'явиться новий вхід, який розвантажить скляну піраміду. Також добудують кілька нових залів, де публіка зможе насолодитися творами мистецтва за найбільш сучасними стандартами.

На "Джоконду" чекає переселення: її хочуть демонструвати у спеціальному просторі, вхід до якого буде окремим від решти експозиції і здійснюватиметься за додаткову плату. Також у Луврі запровадять підвищення вартості відвідування для іноземців не з країн Європейського Союзу. Це має принести до бюджету музею десятки мільйонів євро. 

Після реконструкції Лувр зможе близько 12 мільйонів відвідувачів на рік - нинішній рекорд становить 10,2 мільйона. Загальна вартість робіт оцінюється у 700-800 мільйонів євро, з яких лише невелику частку оплатить держава - решту власний кошторис музею та меценати. 

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