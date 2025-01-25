У столичному кінотеатрі “Оскар” 2 лютого пройде вечір пам’яті актора театру і кіно Якова Ткаченка

Полеглий захисник був зіркою фільмів “Довбуш”, “Припутні”, “Червоний”, “Безславні кріпаки”, “Перевізниця”, “Татова Подряпинка”. Усі виручені кошти будуть спрямовані на реабілітацію військових.

У столичному кінотеатрі “Оскар” 2 лютого о 17:00 пройде вечір пам’яті актора театру і кіно Якова Ткаченка.

Полеглий захисник був зіркою фільмів “Довбуш”, “Припутні”, “Червоний”, “Безславні кріпаки”, “Перевізниця”, “Татова Подряпинка”.

Талановитий, неординарний, яскравий. За словами режисера фільма «Довбуш» Олеся Саніна “Справжній лицар. Справжній друг. Один з найталановитіших акторів України”.

За думкою кастинг-директорки Алли Самойленко: “Скарб. Людина – золото. Моя найщиріша акторська любов і гордість”.

З перших днів широкомасштабного вторгнення Яків захищав свою країну у складі ТРО, пізніше перейшов до Третьої штурмової. 10 грудня 2024 року він загинув.

За кілька місяців до цього Яків казав в інтерв'ю: “Я не уявляю свого життя без акторства. І воюю зокрема й за те, щоб мати можливість спокійно займатись улюбленою справою”.

2 лютого актору би виповнилось 46 років. У цей день його прийдуть згадати друзі та колеги-кінематографісти - Ірма Вітовська, Заза Буадзе, Алла Самойленко, Сергій Дерев’янко, Єгор Гармаш, Олена Узлюк, Влад Данілін, Дмитро Чернов, інші актори, які у цей вечір не зайняті в театрах та на знімальних майданчиках.

У програмі:

Спогади друзів, колег, близьких

Фрагменти з фільмів та інтерв’ю

Спілкування з глядачем

Усі виручені кошти будуть спрямовані на юридичний рахунок Центру реабілітації військових ЗСУ «Перезавантаження», на потреби військових.

Також на вечорі ви зможете задонатити на спеціальний рахунок, спрямований на підтримку військових та їхніх сімей.Квитки можна придбати на сайті.