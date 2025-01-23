Документальний фільм про війну в Україні потрапив до числа номінантів на Оскар-2025

Американська кіноакадемія оголосила номінантів на 97-у премію Оскар. Оголошення відкладали двічі через масштабні лісові пожежі в США.

Про це повідомляє "Українська правда".

Серед номінантів - документальний фільм про війну в Україні "Порцелянова війна" режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва, який раніше потрапив до шортлістів премії.

Номінантів в прямому ефірі оголошували американський актор, комік Бовен Янг ("Wicked: Чародійка", "Загублене місто") та американська акторка, комікеса Рейчел Сеннотт ("Суботній вечір", "Тіло, тіло, тіло").

Фільм розповідає про трьох митців із Харкова, які залишаються в прифронтовому місті і, не зважаючи на небезпеку, наповнюють його мистецтвом – прикрашають зруйновані будівлі порцеляновими фігурками. Один з режисерів - Слава Леонтьєв - також є одним з головних героїв стрічки, а зараз - захищає Україну зі зброєю в руках.

Прем'єра фільму відбулась на фестивалі Санденс у січні 2024 року. Там він отримав Гран-прі конкурсу документальних фільмів. Українська прем'єра – на Фестивалі американського кіно "Незалежність" у травні 2024 року.