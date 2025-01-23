Міністр анонсував проведення в Україні "культурного Рамштайну"

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що в Україні на початку лютого відбудеться конференція, яку він назвав "культурним Рамштайном".

Як пише "Укрінформ", за аналогією із зустрічами контактної групи з питань українського озброєння, цей захід на рівні міністрів культури має визначити, якої допомоги потребує наша держава у збереженні своєї культурної спадщини.

За словами Точицького, "культурний Рамштайн" продовжить напрацювання конференцій минулого року у Вільнюсі в рамках європейського партнерства та у Неаполі у форматі "Великої сімки", на яких йшлося про потребу захистити українську культуру від руйнівних наслідків російської агресії.

Завдяки підтримці з боку Польщі, Данії, США та Італії вже вдалося врятувати з прифронтових зон понад 520 тисяч артефактів. Ці об'єкти не просто зберігаються, але й експонуються.