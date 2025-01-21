Верховний суд зобовʼязав УТОПІК звільнити 19-ий корпус Києво-Печерської лаври

Верховний суд підтвердив рішення Північного апеляційного господарського суду від 9 жовтня 2024 року, відповідно до якого Українське товариство охорони пам'яток історії та культури (УТОПІК) має звільнити приміщення корпусу № 19 Києво-Печерської лаври.
Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.
Корпус є пам’яткою архітектури місцевого значення і перебуває у державній власності та на балансі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».
У Мінкульті нагадали, що з 1996 року приміщенням безоплатно користувалося УТОПІК для розміщення фондів Національного музею народної архітектури та побуту.
«Однак 21 квітня 2023 року, на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 359, було скасовано рішення про передачу корпусу в користування УТОПІКу. Згодом громадська організація звернулася до Господарського суду, який ухвалив рішення на її користь. Проте 9 жовтня Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу за позовом Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» до УТОПІКу, скасувавши передачу приміщення», - повідомив Мінкульт.
- Поступово під контроль держави заповідник «Києво-Печерська лавра» повертає споруди, якими раніше користувалася УПЦ МП.
- Так, у вересні 2023 року Мінкульт заявив, що під контроль повернули держави 13 об'єктів із близько 40 повноцінних споруд.