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Верховний суд зобовʼязав УТОПІК звільнити 19-ий корпус Києво-Печерської лаври

Українське товариство охорони пам'яток історії та культури користувалося приміщенням із 1996 року.

Верховний суд зобовʼязав УТОПІК звільнити 19-ий корпус Києво-Печерської лаври
Верховний суд
Фото: khpg.org

Верховний суд підтвердив рішення Північного апеляційного господарського суду від 9 жовтня 2024 року, відповідно до якого Українське товариство охорони пам'яток історії та культури (УТОПІК) має звільнити приміщення корпусу № 19 Києво-Печерської лаври. 

Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

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Корпус є пам’яткою архітектури місцевого значення і перебуває у державній власності та на балансі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». 

У Мінкульті нагадали, що з 1996 року приміщенням безоплатно користувалося УТОПІК для розміщення фондів Національного музею народної архітектури та побуту. 

«Однак 21 квітня 2023 року, на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 359, було скасовано рішення про передачу корпусу в користування УТОПІКу. Згодом громадська організація звернулася до Господарського суду, який ухвалив рішення на її користь. Проте 9 жовтня Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу за позовом Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» до УТОПІКу, скасувавши передачу приміщення», - повідомив Мінкульт.

  • Поступово під контроль держави заповідник «Києво-Печерська лавра» повертає споруди, якими раніше користувалася УПЦ МП.
  • Так, у вересні 2023 року Мінкульт заявив, що під контроль повернули держави 13 об'єктів із близько 40 повноцінних споруд.
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