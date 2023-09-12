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Комісія повернула у користування держави ще два корпуси Києво-Печерської лаври

Там розташовувалася Київська духовна академія та семінарія УПЦ (МП).

Комісія повернула у користування держави ще два корпуси Києво-Печерської лаври
Фото: Мінкультури

12 вересня комісія Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» повернула у державне користування 63-й та 64-й корпуси на території Нижньої лаври. 

Про це повідомляє Міністерство культури.

У звільнених приміщеннях раніше розташовувалася Київська духовна академія та семінарія УПЦ (МП). Вони звільнили приміщення заповідника. 

За словами виконувача обов'язків директора заповідника Максима Остапенка, повернули під контроль держави 13 об'єктів із близько 40 повноцінних споруд, якими користувався монастир. Всього у користування УПЦ (МП) було передано 79 об'єктів, серед яких є також і підпірні стінки, замощення та МАФи. 

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Нагадаємо, цьогоріч у березні заповідник розірвав договір про безоплатне користування майном з Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою. У серпні Господарський суд м. Києва визнав законним рішення заповідника про розірвання цього договору.

За період проведення перевірок відбулися численні інциденти і сутички з прихильниками УМП (МП). Так, влітку стало відомо, що чотирьох осіб судитимуть у справі про хуліганство на території Києво-Печерської Лаври. Порушники проігнорували  зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину, зламали захисні ролети та двері одного з корпусів лаври, а тоді проникнули в приміщення.

Екснамісника Лаври митрополита Павла суд відправив під арешт у справі виправдовування і заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ст.161 ККУ), а також порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ). 

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