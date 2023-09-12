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Маляр заявила, що для росіян було певною несподіванкою те, що українські війська прорвали першу лінію оборони

За тиждень втрати росіян сягають близько чотирьох тисяч осіб - це і поранені, і вбиті.

Маляр заявила, що для росіян було певною несподіванкою те, що українські війська прорвали першу лінію оборони
Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Те, що українці порвали першу лінію оборони росіян, для окупантів було певною несподіванкою.

Про це в етері 24 каналу заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, вороги укріплюють свої позиції і готуються до того, що українське військо буде звільняти окуповані території. Це попри те, що Сили оборони, маючи значно меншу кількість людей і техніки у порівнянні із загарбниками, просуваються. 

Заступниця міністра оборони зауважила, що росіян деморалізують великі втрати. За тиждень цифра сягає близько чотирьох тисяч - це і поранені, і вбиті окупанти. Крім того, на півдні та сході українські бійці знищують як особовий склад противника, так і його склади боєприпасів, озброєння і техніку. Таким чином вдається суттєво зменшити можливість російських військ чинити опір.

Ситуація на фронті є доволі мінливою і може змінюватися декілька разів на день, зауважила Маляр, коментуючи інформацію про можливе закріплення Сил оборони, наприклад, про Опитне біля Авдіївки. За словами заступниці глави Міноборони, позиції можуть переходити під контроль різних сторін декілька разів на добу.

Наразі відомо, що українські підрозділи зайшли в Опитне, але там точаться бої і ситуація, як сказала Маляр, доволі мінлива. Також українці наступають у Кліщіївці на Бахмутському напрямку. Минулого тижня в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки було звільнено два квадратні кілометри території. Тривають запеклі бої.

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Нагадаємо, нині стало відомо, що у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни встановлюють більше протитанкових їжаків, блокпостів і оборонних споруд. Крім того, фіксують збільшення кількості особового складу та військової техніки росіян у місті і районі. 

За даними Генштабу ЗСУ, у результаті штурмових дій Сили оборони України мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

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