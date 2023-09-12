Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки на Донеччині та Роботиного Запорізької області, - Генштаб

У результаті штурмових дій Сили оборони України мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ уразили два артилерійські засоби, склад боєприпасів, пункт управління та зенітно-ракетний комплекс росіян.

На фронті відбулось понад 20 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетні та 25 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Ситуація на фронті станом на 18.00 12 вересня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Степок, Миропілля, Грабовського Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем’яч, Камінь Чернігівської області, Степне, Попівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області та Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне Харківської області;

та противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Степок, Миропілля, Грабовського Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем’яч, Камінь Чернігівської області, Степне, Попівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області та Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне Харківської області; на Куп’янському противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Дворічна, Берестове, Синьківка, Кислівка Харківської області;

противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Дворічна, Берестове, Синьківка, Кислівка Харківської області; на Лиманському авіаційних ударів зазнали Надія, Діброва Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне Донецької області;

авіаційних ударів зазнали Надія, Діброва Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне Донецької області; на Бахмутському Сили оборони успішно стримують противника в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Авіаційних ударів зазнали Кліщіївка, Північне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, серед яких Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області;

Сили оборони успішно стримують противника в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Авіаційних ударів зазнали Кліщіївка, Північне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, серед яких Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському наші захисники успішно відбили близько 10 атак противника в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке Донецької області;

наші захисники успішно відбили близько 10 атак противника в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке Донецької області; на Мар’їнському протягом доби наші воїни звели нанівець понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки. ртилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області;

протягом доби наші воїни звели нанівець понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки. ртилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському всі атаки ворога в районі Новомихайлівки були успішно відбиті. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області;

всі атаки ворога в районі Новомихайлівки були успішно відбиті. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області; на Запорізькому наші воїни відбили атаки ворога в районі південніше Новодарівки Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Роботине, Кам’янське Запорізької області;

наші воїни відбили атаки ворога в районі південніше Новодарівки Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Роботине, Кам’янське Запорізької області; на Херсонському ворог завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Білозерка Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни встановлюють більше протитанкових їжаків, блокпостів і оборонних споруд. Також фіксують збільшення кількості особового складу та військової техніки росіян у місті і районі на тлі наступу Сил оборони України.

Крім того, через значні втрати росіяни планують мобілізувати до 700 тис. осіб. Примусову мобілізацію будуть проводити у Росії та на окупованих територіях України.