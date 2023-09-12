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На відновлення і захист української енергетики спрямували $2,3 млрд

Кошти надійшли від Світового банку, ЄІБ, ЄБРР, Євросоюзу та США.

На відновлення і захист української енергетики спрямували $2,3 млрд
Фото: Харківська ОВА

Кабмін і держави-союзники спрямували на відновлення і захист української енергетики $2,3 млрд.

Про це на засіданні уряд повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти, зокрема, надійшли від Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Євросоюзу, США, Японії, Північної екологічної фінансової корпорації, USAID та інших партнерів.

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Нагадаємо, Шмигаль розповів про стан української енергосистеми перед опалювальним сезоном. Зокрема, відремонтували сім енергоблоків АЕС, мають запрацювати 25 енергоблоків ТЕС, відремонтовано майже 80% обладнання теплоелектроцентралей. А відремонтовано і перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів ГЕС.

Раніше Молдова надала Україні партію гуманітарної допомоги для енергетичної сфери. Також Україна отримає більше зенітних танків Gepard для захисту енергетичних об’єктів. А Литва передала ще один потужний автотрансформатор, який може забезпечити живленням до 200 тис. домогосподарств.

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