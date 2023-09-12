На відновлення і захист української енергетики спрямували $2,3 млрд

Кошти надійшли від Світового банку, ЄІБ, ЄБРР, Євросоюзу та США.

Кабмін і держави-союзники спрямували на відновлення і захист української енергетики $2,3 млрд.

Про це на засіданні уряд повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти, зокрема, надійшли від Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Євросоюзу, США, Японії, Північної екологічної фінансової корпорації, USAID та інших партнерів.

Нагадаємо, Шмигаль розповів про стан української енергосистеми перед опалювальним сезоном. Зокрема, відремонтували сім енергоблоків АЕС, мають запрацювати 25 енергоблоків ТЕС, відремонтовано майже 80% обладнання теплоелектроцентралей. А відремонтовано і перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів ГЕС.

Раніше Молдова надала Україні партію гуманітарної допомоги для енергетичної сфери. Також Україна отримає більше зенітних танків Gepard для захисту енергетичних об’єктів. А Литва передала ще один потужний автотрансформатор, який може забезпечити живленням до 200 тис. домогосподарств.