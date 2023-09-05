Литва передала Україні ще один потужний автотрансформатор

Цей трансформатор може забезпечити живленням до 200 тис. домогосподарств.

Литовська Республіка передала Україні для посилення стійкості енергосистеми вже другий потужний силовий автотрансформатор.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Автотрансформатор буде встановлений на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії. Він трансформуватиме напругу з магістрального до розподільного рівня, забезпечуючи живленням до 200 тисяч домогосподарств.

Транспортування автотрансформатора до України здійснювалося у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Серед отриманого від Литви обладнання - електростанції резервного живлення, силові трансформатори, трансформатори струму-напруги, трансформатори струму, трансформатор напруги та інше обладнання, необхідне для відновлення енергосистеми.

Нагадаємо, 24 серпня Литва оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні на 41 млн євро - боєприпаси до гранатометів Carl Gustaf, гвинтівки, радіолокаційні комплекси морського спостереження, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, засоби боротьби з дронами та багато іншого.