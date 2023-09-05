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​В Умані на період Рош га-Шана буде запроваджено особливий режим пересування

Міська влада прагне максимально убезпечити місцевих жителів і приїжджих.

​В Умані на період Рош га-Шана буде запроваджено особливий режим пересування
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В Умані буде запроваджено особливий режим в'їзду та виїзду у зв'язку зі святкуванням Рош га-Шана.

Про це повідомив у Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"З 11 по 21 вересня буде встановлено особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян містом. Процедура контролю, як торік", - написав він.

Як повідомлялося, з 9 по 22 вересня в мікрорайоні паломництва заборонено:

  • продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів);
  • продаж і використання піротехнічних засобів, зокрема салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

"Ми прагнемо максимально убезпечити місцевих жителів і приїжджих. Тому прошу з розумінням ставитися до всіх заходів", - зазначив Табурець.

Нагадаємо, в 2023 році Рош га-Шана (єврейський Новий рік) святкуватимуть із 15 до 17 вересня. Черкаська обласна військова адміністрація раніше рекомендувала хасидам утриматися від відвідування Умані.

Однак, попри рекомендації понад 30 тисяч паломників-хасидів таки мають намір приїхати у вересні до міста.

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