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​Комісії ООН передали матеріали для поновлення розслідування теракту в Оленівці

Автори подання сподіваються на адекватну реакцію комісії та всієї міжнародної спільноти.

​Комісії ООН передали матеріали для поновлення розслідування теракту в Оленівці
Фото: EPA/UPG

Комісії Організації Об'єднаних Націй передали матеріали для поновлення розслідування теракту в Оленівці, який вчинили російські загарбники.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Представники Штабу провели зустріч із незалежною міжнародною комісією ООН з розслідування порушень в Україні.  Головною темою зустрічі стала передача комісії масштабного дослідження терористичного акту, вчиненого російською федерацією в Оленівці, внаслідок якого загинули та постраждали десятки українських військовополонених.

"У поданні були фахово та всебічно досліджені усі відомі факти про передумови, мотиви та наслідки терористичного акту, а також про фігурантів воєнного злочину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що автори подання - Регіональний центр прав людини, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Медійна ініціатива за права людина та ГО "Спільнота родин Оленівки" - сподіваються на адекватну реакцію комісії ООН та всієї міжнародної спільноти, а зокрема на поновлення розслідування теракту на міжнародному рівні. Адже теракт в Оленівці продовжив числені воєнні злочини РФ та порушень нею Женевських конвенцій.

Нагадаємо, 28 липня минулого року на території колишньої виправної колонії №120 в окупованому місті Оленівка відбувся потужний вибух. Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. Точна кількість загиблих невідома, але, за даними ISW, їх 53.

Росіяни умисно влаштували теракт в Оленівці для недопущення обміну військовополоненими. Українські спецслужби мають супутникові знімки, які свідчать про те, що могили біля виправної колонії були вириті заздалегідь. 

З цього приводу ООН створила моніторингову місію. У вересні 2022-го Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ця місія, яка мала розслідувати теракт, так і не прибула в Україну.

У січні 2023 року генсек ООН розпустив місію, яка мала розслідувати теракт.

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