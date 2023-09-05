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​Ексголові Верховного Суду Князєву знову зменшили суму застави

Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

​Ексголові Верховного Суду Князєву знову зменшили суму застави
Фото: Фейсбук Всеволода Князєва

Вищий антикорупційний суд зменшив колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву суму застави з 75 млн грн до 55 млн грн та залишив його під вартою.

Про це йдеться в ухвалі суду.

ВАКС задовольнив клопотання адвоката Князєва тільки щодо розміру застави, а в іншій частині - відмовив.

"Зменшити розмір застави, визначений підозрюваному (Князєву – ред.) ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11 липня 2023 року у справі № 991/6032/23, як альтернативний запобіжний захід з 75 000 000 (семидесяти п'яти мільйонів) гривень до 55 000 000 (п'ятдесяти п'яти мільйонів) гривень", - йдеться в ухвалі.

Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали зʼявиться ввечері 5 вересня.

Нагадаємо, 31 травня Апеляційна палата ВАКС зменшила суму застави Князєву зі 107,3 до 75 мільйонів гривень

У травні НАБУ і САП повідомили, що викрили факти корупції у Верховному Суді України, зокрема, схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями – голову ВС Князєва та адвоката Горецького викрили на отриманні хабаря у розмірі 2,7 млн доларів. Над цією справою під прикриттям працювали детективи. 

Згодом НАБУ виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва ВСУ. Тоді Пленум Верховного Суду звільнив Князєва з посади голови, а того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру.

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