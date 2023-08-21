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Обвинувальний акт щодо судді Тандира скерували до суду

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Обвинувальний акт щодо судді Тандира скерували до суду
Фото: Грунт

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Макарівського районного суду Олексія Тандира, який у стані алкогольного сп'яніння на смерть збив військовослужбовця Національної гвардії.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, 25 травня 2023 року суддя, керуючи автомобілем "Lexus ES350" в стані алкогольного сп’яніння, рухаючись із істотним перевищенням допустимої швидкості руху, здійснив наїзд на військовослужбовця, який перебував на блокпосту. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.

 

Наразі, обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до Святошинського районного суду Києва для розгляду по суті.

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Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

 

Раніше суддю Тандира залишили під вартою до 9 вересня.

Нагадаємо, трагедія сталася у Києві в ніч на 26 травня. Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Тандир спочатку намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який "втік у кущі".

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою. Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді.

На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках. 

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