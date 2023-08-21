Підозрюваних у виконанні замаху на заступника голови податкової взяли під варту

На час досудового розслідування спільники перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави. Наступні десять років вони можуть провести у в’язниці.

Підозрюваних у виконанні замаху на заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Раніше оперативники затримали у Києві двох чоловіків, які готували напад на високопосадовця податкової служби.

Правоохоронці попередили напад в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік чоловіка, який саме виходив з під’їзду свого будинку.

Отримавши інформацію про підготовку до злочину з метою нанесення тілесних ушкоджень заздалегідь, 17 серпня о 8 ранку поліцейські затримали спільників, таким чином фактично врятувавши посадовця.

Окрім бит, при собі нападники мали фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля, що вказує на замовний характер злочину.

Зловмисниками виявились раніше судимі 27-ми та 31-річний громадяни, зараз вони затримані у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі з’ясовують особу замовника нападу.

Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – готування до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення.

Солом’янський районний суд Києва обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Наступні 10 років вони можуть провести за ґратами.

Згідно з інформацією, вказаною на сайті Державної податкової служби, Євген Сокур є виконувачем обов'язків заступника голови ДПСУ, має 6 ранг державного службовця. У червні повідомлялося, що Євген Сокур представляв напрями цифровізації ДПС.

У червні журналісти програми "Гроші" присвятили випуск Євгену Сокуру. За їхньою інформацією, Сокур брав участь у відборі на посаду очільника департаменту економічного аналізу, але не пройшов. У квітні 2022 року перемогла у відборі Марин Баряхтар, проте через три дні вона відмовилася від посади. Тоді переможцем оголосили Євгена Сокура. Попри відсутність досвіду 7 травня 2022 року його призначили виконувачем обов’язки голови ДПС.