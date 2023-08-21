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Сили оборони мали успіх південно-східніше Роботиного, - Маляр

Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботиного Запорізької області, але безуспішно. В Роботиному зараз триває планова бойова робота.

Сили оборони мали успіх південно-східніше Роботиного, - Маляр
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сили оборони мали успіх південно-східніше населеного пункту Роботине Запорізької області. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. 

“Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізькоїої області. Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно. В Роботине зараз триває планова бойова робота”, - повідомила Ганна Маляр.

При цьому окупанти у своїх телеграм-пабліках кажуть, що українські військові вже контролюють центральну частину населеного пункту Роботине. 

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили просуваються на південному фланзі Бахмута. Звільнена довкола міста територія становить 43 кв. км.

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