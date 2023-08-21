Головне за ніч та ранок. Понеділок, 21 серпня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Російські військові завдали 29 авіаційних ударів та здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація ЗСУ минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби, 20 серпня, Збройні сили ліквідували близько 460 російських військових та 12 танків. Загалом армія ворога втратила на війні з Україною близько 157 930 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони звільнили минулого тижня територію у 3 кв. км біля Бахмута у Донецькій області.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр,повідомляє Military Media Center. Вона зазначила, що Збройні сили просуваються на південному фланзі Бахмута і минулого тижня звільнили ще 3 кв. км території. Таким чином можна говорити про звільнені 43 кв. км довкола міста.

На півдні за тиждень суттєвих змін не відбулося, оборонці продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Російське Міноборони хвалиться збиттям у Підмосков’ї двох безпілотників. Нібито один український БПЛА був подавлений засобами радіоелектронної боротьби в Одинцовському районі на заході від Москви. Другий був збитий над територією Істринського району Московської області.

Цього ранку московські аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" не приймали і не відправляли рейси. 50 літаків не змогли приземлитися у Москві. З метою безпеки їх перенаправили в інші аеропорти.

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