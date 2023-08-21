За три наступні роки в Україні планують запустити 63 антикорупційні цифрові продукти.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Будуємо прозору країну — провели засідання робочої групи з антикорупційних цифрових інструментів. Це була перша зустріч міжвідомчої групи, яку створив Уряд у червні. Раніше сформували чітке спільне бачення антикорупційних заходів, зараз рухаємося за планом, який задокументували в Державній антикорупційній програмі”, - написав Федоров.

Він зазначив, що завдання — за 3 наступні роки запустити 63 цифрові продукти. За його словами, вони стосуватимуться майже більшості українців. Лише до кінця цього року планують реалізувати 14 інноваційних рішень. На черзі — електронний суд, цифрові реєстри та системи, більше послуг у застосунку та на порталі Дія.

“Маємо перші проміжні результати роботи міжвідомчої групи. Впровадили сервіс, який скорочує час для досудового розслідування, — eCase Management System. Додали можливість вносити в Єдиний державний реєстр фізичних та юридичних осіб додаткову інформацію. Також запустили систему для моніторингу виконання антикорупційної програми”, - повідомив Федоров.

За його словами, досвід показує, що цифрова трансформація держави має потужний антикорупційний ефект. Лише за 2 роки держава заощадила 16,3 млрд грн завдяки цифровим рішенням. Мільйони українців користуються державними послугами онлайн, ключові реєстри цифровізовані, а частина сервісів — від відкриття ФОП до отримання довідки в Дії — автоматичні.

Міністр зауважив, що потенційний економічно-антикорупційний ефект від цифровізації становить 48 млрд грн.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Федоров повідомив, що послуга єОселя отримала додаткове фінансування. Послуга дає змогу українцям отримати пільговий кредит на купівлю житла.