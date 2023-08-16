Послуга єОселя отримала додаткове фінансування, - Федоров

Послуга єОселя отримала додаткове фінансування.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Дія допомагає робити життя кожного з нас зручнішим і комфортнішим. У грудні ми запустили послугу єОселя, яка дає змогу українцям отримати пільговий кредит на купівлю житла. Сьогодні нею скористалися 2 475 родин, які придбали власне помешкання”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до кінця року взяти пільгову іпотеку на житло загалом зможуть близько 10 000 родин. Подати заяву можна в Дії в один або одночасно шість банків. Дані автоматично підтягнуться з реєстрів. Якщо вам з певних причин не вдалося отримати кредит раніше, подайте заяву ще раз.

“У Дії можна отримати пільгове кредитування на власне помешкання під 3% та 7%. Швидко й просто, без бюрократичних процедур і довгих черг”, - зазначив міністр.

Послугу реалізували спільно з Міністерством економіки України та ПрАТ «Укрфінжитло».

Нагадаємо, 15 серпня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українці подали через Дію 1 400 заяв на відшкодування зруйнованого житла. Максимальна сума допомоги – 200 000 гривень.

Також нещодавно на порталі “Дія” розширили георафію послуги з реєстрації нерухомості на ще дві області. Глава Мінцифри запевняє, що після внесення відомостей в електронний реєстр дані більше нікуди не зникнуть, а шахраї не зможуть їх підробити.