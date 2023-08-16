Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
ГоловнаСуспільствоЖиття

Послуга єОселя отримала додаткове фінансування, - Федоров

Послуга дає змогу українцям отримати пільговий кредит на купівлю житла.

Послуга єОселя отримала додаткове фінансування, - Федоров
Фото: Pixabay

Послуга єОселя отримала додаткове фінансування. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Дія допомагає робити життя кожного з нас зручнішим і комфортнішим. У грудні ми запустили послугу єОселя, яка дає змогу українцям отримати пільговий кредит на купівлю житла. Сьогодні нею скористалися 2 475 родин, які придбали власне помешкання”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що до кінця року взяти пільгову іпотеку на житло загалом зможуть близько 10 000 родин. Подати заяву можна в Дії в один або одночасно шість банків. Дані автоматично підтягнуться з реєстрів. Якщо вам з певних причин не вдалося отримати кредит раніше, подайте заяву ще раз.  

“У Дії можна отримати пільгове кредитування на власне помешкання під 3% та 7%. Швидко й просто, без бюрократичних процедур і довгих черг”, - зазначив міністр.

Послугу реалізували спільно з Міністерством економіки України та ПрАТ «Укрфінжитло».

Нагадаємо, 15 серпня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українці подали через Дію 1 400 заяв на відшкодування зруйнованого житла. Максимальна сума допомоги – 200 000 гривень.

Також нещодавно на порталі “Дія” розширили георафію послуги з реєстрації нерухомості на ще дві області. Глава Мінцифри запевняє, що після внесення відомостей в електронний реєстр дані більше нікуди не зникнуть, а шахраї не зможуть їх підробити.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies