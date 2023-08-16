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За останні півроку з України виїхали і не повернулися лише 3% людей

За останні півроку з країни виїхало 8,2 млн громадян, а повернулося − 7,97 млн. 

За останні півроку з України виїхали і не повернулися лише 3% людей

Лише 2,4 млн українців виїхали та не повернулися до України від початку великої війни. Про це повідомляє портал Opendatabot.

За останні півроку з країни виїхало 8,2 млн громадян, а повернулося − 7,97 млн. Така різниця − 230 тис. осіб − майже в 11 разів менше, ніж торік. 

“У першому півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022-го ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року — 13,6%”, − йдеться у пресрелізі. 

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Від початку повномасштабного вторгнення пік повернень до України припав на друге півріччя 2022 та на березень-квітень 2023 року. Тоді більше українців поверталися, аніж виїжджали з Батьківщини. Але вже з травня 2023-го ситуація змінилася у протилежний бік — саме у період початку літніх відпусток.

“Цікаво, що іноземці навіть під час великої війни більше в'їжджають, аніж залишають Україну. З лютого 2023 року іноземців в’їхало більше, ніж виїхало − на 12,2 тис. осіб”, − йдеться у повідомленні.

Портал зазначає, що дані, які Опендатабот отримав від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно різняться від показників ООН. Так, в ООН говорять про 6,24 млн українських біженців.

Нагадаємо, за даними від уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця станом на 2022 рік, за кордон під час повномасштабної війни поїхали близько 14,5 млн українців. Точні дані зʼясовуються. 

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