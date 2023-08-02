Україна вдячна країнам, які прихистила її громадян, але мета – повернути їх додому, – Зеленський

Україна вдячна країнам, які прихистили її громадян під час повномасштабної війни, але її метою є повернення усіх додому. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з українськими послами.

Він зазначив, що Україна має "історичну вдячність" до таких країн, як Польща, Німеччина, країн Балтії, Румунії, Чехії, Ірландії, Британії, Франції, Іспанії, Словаччини, Італії, Португалії, США, Канади. До всіх, хто прихистив українців.

"Але мета України це повернення, повернення людей додому, збереження їхнього зв'язку з Україною, зв'язку з українською культурою, зв'язку з нашим суспільством. Українська книжка, український інформаційний простір, українська освіта мають бути доступними для наших людей, де вони зараз тимчасово були. І це в тому числі, я вважаю, ваша особиста відповідальність. Одне з обов'язкових ваших завдань це захист прав наших людей. Вони мають відчувати, що ви з ними та заради них, а отже Україна з ними. Посольство України має бути помічниками для наших людей і, якщо треба, рятівниками для українців", – сказав він.

Нагадаємо, за даними від уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця станом на 2022 рік, за кордон під час повномасштабної війни поїхали близько 14,5 млн українців. Точні дані зʼясовуються.