Президент України: чим краще нас розуміють у світі, тим більше виробництво зброї та снарядів

Президент Володимир Зеленський вважає, що чим успішніша дипломатія – офіційна, неофіційна, культурна, медійна – тим краще нас розуміють у світі і тим більше буде виробництва зброї та снарядів.

Про це він сказав на зустрічі з українськими послами. Президент наголосив, що зброя – один із пріоритетів у роботі для дипломатів з України.

"Збільшуємо виробництво артилерії, збільшуємо виробництво ракет. Вперше, в Україні ми будуємо армію дронів, флот морських дронів. Наша мета – зробити ВПК України одним із найсильніших. В Європі це потребує підтримки найсильнішої дипломатії. Є очевидні речі щодо зброї у партнерів, яка дійсно може бути поставлена в Україну та виробництво якої потрібно і нам, і, до речі, партнерам. Також суспільна думка в країнах партнерів, яка може коливатися, та завжди треба знати, якою зброєю володіє держава вашого перебування, яке виробництво здатне налагодити в Україні або разом з компанією держави, де ви працюєте та які кроки необхідні, щоб посилити оборону нашому співпраці", – сказав він, додавши, що незабаром в Україні відбудеться перший форум оборонних індустрій.

Він поставив дипломатам завданням працювати над максимальним представленням на цьому форумі іноземних компаній та над конкретними проєктами.

"І ви розумієте, про які країни зараз йдеться. Треба працювати і надалі з нашими партнерами, передусім з Сполученими Штатами Америки, щоб українські воїни могли діяти максимально влучно і на більшій відстані. Коаліція Patriot і NASAMS, SAMPT-T і IRIS, кожної системи, яка ефективна і має стати доступною, навіть С-300. Сьогодні війна, сьогодні все важливо. А отже, треба більше візитів лідерів в Україну, більше роботи із громадськими діячами та медіами, з експертною спільнотою. Українська тематика має залишатись постійно у фокусі уваги в країнах вашого перебування", – наголосив президент.

Він додав, що у різних партнерів різна швидкість санкційної політики. Хтось є лідером, хтось, на жаль, вагається і трішки іноді відстає. Є країни, які допомагають Росії обходити санкції, а фактично продовжувати цей терор на нашій землі.

"На жаль, є компанії, зокрема в країнах вільного світу, які виробляють критичні компоненти для оборонної промисловості. Продукцію війного призначення, електроніку, чіпи. І все це поки що потрапляє, на жаль, до російського агресора різними шляхами попри санкції. І, на жаль, ми повинні перетворювати такий жаль на новий тиск, на нові рішення заради України, та глобально відкривати всі можливі шляхи постачання критичних компонентів в Росії. Потрібна синхронізація швидкості санкційної політики між нашими партнерами. Ті, хто відстає у санкціях, мають відчути, наскільки важливо бути швидшим", – додав він.

Нагадаємо, що серед пріоритетів для українських послів Володимир Зеленський назвав пʼять пунктів: формула миру, зброя та санкції, інтеграція України з ЄС і НАТО – безпекові гарантії та політика сусідства, економіка та відновлення і трансформація та українці – в Україні та за кордоном.