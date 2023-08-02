​Ердоган і Путін домовилися про візит президента РФ до Туреччини, - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє агентство "Анадолу".

Зазначається, що лідери двох країн домовилися про візит Путіна до Туреччини.

Ердоган також наголосив, що під час російсько-української війни не слід вживати заходів для ескалації напруженості, а Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль і використовувати дипломатію для продовження Чорноморської зернової ініціативи, яку він вважає "містком миру".

Ердоган подякував Путіну за два протипожежні літаки-амфібії, надіслані Росією для боротьби з лісовими пожежами, і "висловив задоволення зростаючим інтересом російських туристів до Туреччини".

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Путін має намір відвідати Китай у жовтні, приурочивши свій візит до форуму “Один пояс, один шлях”. Востаннє він був у Пекіні безпосередньо перед вторгненням в Україну.

17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.

У липні президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що в серпні Путін відвідає саміт БРІКС особисто. Захід відбудеться в серпні.

Південна Африка як підписант МКС зобов'язана заарештувати Путіна, якщо він візьме участь у заході. Рамафоса надіслав до суду зяаву щодо імунітету для Путіна ще в травні. Президент ПАР наполягав на її конфіденційності, але Вищий суд Гаутенга за позовом опозиційної партії "Демократичний альянс" розпорядився опублікувати слова президента.

Пізніше також з’явилась інформація, що саміт БРІКС можуть перенести з ПАР до Китаю через ймовірність арешту Путіна. Влада ПАР на той момент не визначилась, чи арештовувати Путіна, якщо він таки вирішить відвідати саміт. У 2015 році ПАР не арештувала колишнього президента Судану Омара аль-Башира, якого розшукували за звинуваченнями в геноциді.

Пізніше в ПАР повідомили, що Путін таки не поїде на 15-ий саміт країн БРІКС у Південну Африку, а Росію представить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

А 22 липня стало відомо, що Міністерство юстиції ПАР надіслало запит на видачу ордера на арешт Путіна ще в травні.