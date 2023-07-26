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Путін планує відвідати Китай у жовтні

Востаннє лідер окупантів був у Пекіні перед повномасштабним вторгненням Москви в Україну.

Путін планує відвідати Китай у жовтні
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні, приурочивши свій візит до форуму “Один пояс, один шлях”.

Про це повідомили представник Кремля, пише Reuters.

Китай став найважливішим союзником Росії з початку минулого року після погіршення і без того поганих стосунків Заходу з Москвою через вторгнення РФ в Україну.

Востаннє Путін був у Пекіні безпосередньо перед вторгненням і разом із лідером Китаю Сі Цзіньпіном оголосили про “безмежне” партнерство, яке поширюється на економічну, торговельну, політичну та військову сфери.

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Китай відмовився звинуватити Москву у війні та засудив західні санкції проти Росії, водночас отримавши прибутки через знижки на нафту та газ, які Росія більше не продає Європі. Росія також все частіше використовує юань як резервну валюту на противагу долару США.

Сі, зі свого боку, приїхав до Москви у березні, уклавши низку економічних та інших угод зі своїм “дорогим другом” Путіним. Китай представив у Москві документ, який закликає до деескалації та можливого припинення вогню в Україні, але Київ та його західні союзники відкинули цей план, заявивши, що він зафіксує територіальні здобутки Росії.

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