Керманич "Дніпра-1" не вважає, що все втрачено

Кучер впевнений, що його команда ще побореться за путівку до Ліги чемпіонів.

Напередодні "Дніпро-1" безславно дебютував у Лізі чемпіонів, програвши "вдома" у Словаччині "Панатінаїкосу" (1:3) перший матч другого кваліфікаційного раунду цього турніру.

Проте наставник дніпрян Олександр Кучер не вважає ситуацію нерозв'язною. Хоча й визнає, що не розраховував на такий результат.

"Важко коментувати сьогоднішній матч, але скажемо так. У першому таймі десь злякалися суперника, хоча нічого страшного не було, такі ж люди, проти яких треба і можна грати. Пропустили гол, після чого вже пішла гра, з’явився малюнок, пішли моменти.

У другому таймі непогано грали, але ось ці півмоменти біля наших воріт… півмомент – нам гол, півпмомент – нам гол. Немає якоїсь відповідальності, концентрації. Не можна граючи з такими командами давати так легко забивати. У тому сезоні в єврокубках проти нас три удари – три голи. Зараз також – три удари і три голи. Не розумію чому так.

Мабуть, десь не донесли і не достукалися до хлопців", - цетує головного тренера клубна пресслужба. Підписуйтесь на наш Google News

"Але говорити про те, що все втрачено, я так сказати не можу. Ми непогано грали у другому таймі: бігли, накривали, були моменти і могли забивати більше, проте втратили концентрацію і пильність, внаслідок чого отримали незрозумілі голи.

Щодо 11-метрового удару, то його важко коментувати чи був він. Треба ще раз передивитися, адже я не бачив там порушення правил.

Вважаю, що ми не заслуговували на такий підсумок, і такої поразки. Ми могли забивати більше, а епізоди біля наших воріт ми, звичайно, проаналізуємо і їх треба прибрати, адже дуже легко ми дали забити ці голи", - зазначив Кучер.

Прокоментував наставник дніпрян і гру юного воротаря Яківа Кінарейкіна.

"Яків молодий воротар, і вирішили поставити його на цю гру, бо у нас багато травмованих голкіперів. Так, до нас останнім часом приєднався Волинець, але він провів лише один тайм в контрольному матчі, а Яків добре себе проявив на зборах, тому вибір пав на нього", - додав головний тренер "Дніпра-1".

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться за тиждень, 1 серпня.