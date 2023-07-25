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European Gymnastics готова розглянути питання допуску росіян та білорусів до турнірів

Це питання вирішуватиметься на Генасамблеї.

European Gymnastics готова розглянути питання допуску росіян та білорусів до турнірів
Фото: en.trend.az

Європейська федерація гімнастики (European Gymnastics) відреагувала на рішення Міжнародної федерації гімнастики (FIG) від 19 липня допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів, повідомляє пресслужба European Gymnastics.

Це питання буде включено до порядку денного Генеральної асамблеї European Gymnastics, яка відбудеться 1 та 2 грудня 2023 року в Софії (Болгарія).

Тема стосуватиметься участі спортсменів та допоміжного персоналу Російської федерації гімнастики та Білоруської асоціації гімнастики у заходах European Gymnastics, а також виконання ними своїх функцій для органів European Gymnastics цих двох федерацій.

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При цьому "European Gymnastics продовжує засуджувати вторгнення Росії в Україну за підтримки Білорусі та солідарна з Україною", - йдеться у документі.

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