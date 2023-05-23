ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
ГоловнаСпорт

Міжнародна федерація гімнастики продовжила усунення росіян від турнірів під своєю егідою

Названо причину такого рішення.

Президент Міжнародної федерації гімнастики (FIG) Морінарі Ватанабе повідомив, що організація відклала до наступного засідання виконавчого комітету в липні прийняття рішення щодо повернення російських та білоруських спортсменів до турнірів, що поставило під сумнів шанси російських та білоруських гімнасток пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри в Парижі, оскільки вони до цього часу будуть виключені з ключових змагань.

Ватанабе аргументував таке ухвалення рішення FIG тим, що організації необхідно визначити критерії нейтрального статусу спортсменів.

"У нас є вісім дисциплін, усі мають різне управління, і ми повинні знайти критерії нейтральності, які підходять для всіх восьми. Ми не можемо визначити критерії нейтралітету наступного дня, тому нам потрібен час.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Якщо сьогодні ми щось вирішимо, а завтра ухвалимо інше рішення, це не добре для спортсменів. Тому за два місяці ми вирішимо, які ідеальні умови нейтралітету", - цетує президента FIGinsidethegames.biz.

Додамо, що в даний час FIG контролює спортивну гімнастику (чоловіки/жінки), художню гімнастику, батут, акробатику, аеробіку, паркур та гімнастику для всіх.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies