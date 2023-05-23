Міжнародна федерація гімнастики продовжила усунення росіян від турнірів під своєю егідою

Президент Міжнародної федерації гімнастики (FIG) Морінарі Ватанабе повідомив, що організація відклала до наступного засідання виконавчого комітету в липні прийняття рішення щодо повернення російських та білоруських спортсменів до турнірів, що поставило під сумнів шанси російських та білоруських гімнасток пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри в Парижі, оскільки вони до цього часу будуть виключені з ключових змагань.

Ватанабе аргументував таке ухвалення рішення FIG тим, що організації необхідно визначити критерії нейтрального статусу спортсменів.

"У нас є вісім дисциплін, усі мають різне управління, і ми повинні знайти критерії нейтральності, які підходять для всіх восьми. Ми не можемо визначити критерії нейтралітету наступного дня, тому нам потрібен час.

Якщо сьогодні ми щось вирішимо, а завтра ухвалимо інше рішення, це не добре для спортсменів. Тому за два місяці ми вирішимо, які ідеальні умови нейтралітету", - цетує президента FIGinsidethegames.biz.

Додамо, що в даний час FIG контролює спортивну гімнастику (чоловіки/жінки), художню гімнастику, батут, акробатику, аеробіку, паркур та гімнастику для всіх.