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МОК відреагував на заяву лідерів G7 з приводу допуску росіян до міжнародних турнірів

Олімпійський комітет "вдячний лідерам G7 за їхню однозначну заяву".

МОК відреагував на заяву лідерів G7 з приводу допуску росіян до міжнародних турнірів
Фото: olympics.com

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на заяву лідерів "Великої сімки" (G7), яку вони зробили під час саміту в Хіросімі (Японія), щодо того, щоб російські та білоруські спортсмени жодним чином не виступали як представники своїх держав.

Це повністю відповідає позиції МОК щодо цього, повідомляє пресслужба МОК.

"МОК гаряче вітає підтримку "Великою сімкою" автономії спорту та рекомендацій МОК щодо участі спортсменів з російським чи білоруським паспортом лише в якості індивідуальних, нейтральних спортсменів.

Ця відданість автономії спортивних організацій виникає у вирішальний момент, коли кілька урядів загрожують їй. Тому ми дуже вдячні лідерам G7 за їхню однозначну заяву", - заявив президент МОК Томас Бах.

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"На жаль, деякі країни, зокрема європейські, виходять за межі цих дуже суворих рекомендацій МОК. Вони перешкоджають тому, щоб не допустити спортсменів зі своїх країн на міжнародні змагання, а також впливають на організацію міжнародних змагань на своїй території.

МОК щиро сподівається, що ці країни приймуть цю заяву G7 до серйозної уваги, щоб міжнародний спорт знову міг виконати свою місію щодо об'єднання миру у мирній боротьбі", - підсумував глава МОК.

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