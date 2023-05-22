В Україні знову змінилася перша ракетка

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.
У першій десятці без істотних змін. Як і раніше, світовий рейтинг очолює полька Іга Швьонтек.
По однієї позиції втратили Керолайн Гарсія та Корі Гауфф.
Після перемоги на турнірі серії WTA1000 у Римі Олена Рибакіна (Казахстан) піднялася на два рядка, як раз випередивши і француженку, і американку.
В українському внутрішньому рейтингу також відбулися зміни. Після нетривалої паузи на "посаду" першої ракетки знову "заступила" Ангеліна Калініна, яка у фіналі "тисячника" у столиці Італії поступилася саме Рибакіній.
Додамо, що Ангеліна встановила новий власний рекорд у світовому рейтингу.
У топ-100, як і раніше, чотири українки.
Рейтинг WTA.
- Іга Швьонтек (Польща) – 8940
- Аріна Соболенко (Білорусь) – 7541
- Джессіка Пегула (США) – 5205
- Олена Рибакіна (Казахстан, +2) – 5090
- Каролін Гарсія (Франція, -1) – 5025
- Корі Гауфф (США, -11) – 4305
- Онс Жабер (Туніс) – 3541
- Марія Саккарі (Греція) – 3391
- Дар’я Касаткіна (Росія) – 3275
- Петра Квітова (Чехія) – 3162.
…
- 25. Ангеліна Калініна (Україна, +22) – 1657
- 39. Марта Костюк (Україна, +1) – 1225
- 63. Леся Цуренко (Україна, +5) – 883
- 80. Катерина Байндл (Україна, +1) – 748.