В Україні знову змінилася перша ракетка

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.

У першій десятці без істотних змін. Як і раніше, світовий рейтинг очолює полька Іга Швьонтек.

По однієї позиції втратили Керолайн Гарсія та Корі Гауфф.

Після перемоги на турнірі серії WTA1000 у Римі Олена Рибакіна (Казахстан) піднялася на два рядка, як раз випередивши і француженку, і американку.

В українському внутрішньому рейтингу також відбулися зміни. Після нетривалої паузи на "посаду" першої ракетки знову "заступила" Ангеліна Калініна, яка у фіналі "тисячника" у столиці Італії поступилася саме Рибакіній.

Додамо, що Ангеліна встановила новий власний рекорд у світовому рейтингу.

У топ-100, як і раніше, чотири українки.

Рейтинг WTA.

Іга Швьонтек (Польща) – 8940 Аріна Соболенко (Білорусь) – 7541 Джессіка Пегула (США) – 5205 Олена Рибакіна (Казахстан, +2) – 5090 Каролін Гарсія (Франція, -1) – 5025 Корі Гауфф (США, -11) – 4305 Онс Жабер (Туніс) – 3541 Марія Саккарі (Греція) – 3391 Дар’я Касаткіна (Росія) – 3275 Петра Квітова (Чехія) – 3162.

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