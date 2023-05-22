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В Україні знову змінилася перша ракетка

В Україні знову змінилася перша ракетка
Ангеліна Калініна
Фото: EPA/UPG

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.

У першій десятці без істотних змін. Як і раніше, світовий рейтинг очолює полька Іга Швьонтек.

По однієї позиції втратили Керолайн Гарсія та Корі Гауфф. 

Після перемоги на турнірі серії WTA1000 у Римі Олена Рибакіна (Казахстан) піднялася на два рядка, як раз випередивши і француженку, і американку.

В українському внутрішньому рейтингу також відбулися зміни. Після нетривалої паузи на "посаду" першої ракетки знову "заступила" Ангеліна Калініна, яка у фіналі "тисячника" у столиці Італії поступилася саме Рибакіній.

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Додамо, що Ангеліна встановила новий власний рекорд у світовому рейтингу.

У топ-100, як і раніше, чотири українки.

Рейтинг WTA.

  1. Іга Швьонтек (Польща) – 8940
  2. Аріна Соболенко (Білорусь) – 7541
  3. Джессіка Пегула (США) – 5205
  4. Олена Рибакіна (Казахстан, +2) – 5090
  5. Каролін Гарсія (Франція, -1) – 5025
  6. Корі Гауфф (США, -11) – 4305
  7. Онс Жабер (Туніс) – 3541
  8. Марія Саккарі (Греція) – 3391
  9. Дар’я Касаткіна (Росія) – 3275
  10. Петра Квітова (Чехія) – 3162.

  • 25. Ангеліна Калініна (Україна, +22) – 1657
  • 39. Марта Костюк (Україна, +1) – 1225
  • 63. Леся Цуренко (Україна, +5) – 883
  • 80. Катерина Байндл (Україна, +1) – 748.
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