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Яремчук - один із найгірших гравців "Брюгге" в матчі проти "Антверпена" за версією WhoScored

Очевидно, долю українця в бельгійському клубі вирішено.

Яремчук - один із найгірших гравців "Брюгге" в матчі проти "Антверпена" за версією WhoScored
Роман Яремчук
Фото: ФК "Брюгге"

У рамках 4 туру чемпіонської групи чемпіонату Бельгії клуб українця Романа Яремчука "Брюгге" приймав "Антверпен" і здобув перемогу – 2:0.

Тим самим "Брюгге", який ні на що вже не претендує, ускладнив "Антверпену" боротьбу за чемпіонство.

Зазначимо, що у матчі на Jan Breydel Stadium Яремчук вийшов у старті та відіграв 58 хвилин і особливо нічим не відзначився.

Більш того, Роман став одним із найгірших гравців своєї команди з оцінкою 6.6 за версією WhoScored.

Зазначимо, що Ромео Вермант, який замінив українця, вже через 4 хвилини після виходу на поле став автором результативної передачі.

Додамо, що за 2 тури до фінішу три команди претендують на чемпіонство. "Антверпен" та "Сент-Жиллуаз" набрали по 45 очок, на 3 очки від лідируючого тандему відстає "Генк".

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У наступному турі лідери проведуть очну зустріч.

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