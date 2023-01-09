Українець увійшов до збірної туру чемпіонату Бельгії, і це не Яремчук, і не Соболь

У рамках 19-го туру чемпіонату Бельгії "Кортрейк", за який на правах оренди виступає гравець "Руха" українець Олексій Сич, на виїзді обіграв клуб "Ауд-Хеверле" – 3:2.

На рахунку 21-річного вихованця рівненського футболу в цьому матчі один гол і стільки ж асистів.

Зазначимо, цей гол став дебютним для захисника у бельгійському чемпіонаті.

Результативні дії Олексія не залишилися поза увагою фахівців – за версією порталу SofaScore українець увійшов до збірної туру.

Додамо, що завдяки цій перемозі клуб Сича змінив у турнірній таблиці 16-те місце на 15-те.