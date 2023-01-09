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Промах Яремчука із гольової позиції не дозволив "Брюгге" набрати очки у матчі проти лідера

Українець вийшов на заміну у поєдинку проти "Генка".

Промах Яремчука із гольової позиції не дозволив "Брюгге" набрати очки у матчі проти лідера
Роман Яремчук
Фото: Twitter

У рамках 19 туру бельгійської Ліги Жюпіле "Брюгге" українців Романа Яремчука та Едуарда Соболя грав на виїзді проти беззаперечного лідера чемпіонату – "Генка" та зазнав поразки – 1:3.

Яремчук відіграв останні півгодини матчу, і саме українець на 74-й хвилині мав реальний шанс зрівняти рахунок, але не скористався вивіреним пасом свого партнера.

Зазначимо, що через хвилину гості залишилися в меншості, а ще через 6 хвилин пропустили третій гол і питання про переможця було знято з порядку денного.

Додамо, що Соболь участі у матчі не брав, хоч і був у заявці.

"Брюгге" ще далі віддалився від призової трійки, посідаючи 4 місце.

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