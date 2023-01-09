У рамках 19 туру бельгійської Ліги Жюпіле "Брюгге" українців Романа Яремчука та Едуарда Соболя грав на виїзді проти беззаперечного лідера чемпіонату – "Генка" та зазнав поразки – 1:3.
Яремчук відіграв останні півгодини матчу, і саме українець на 74-й хвилині мав реальний шанс зрівняти рахунок, але не скористався вивіреним пасом свого партнера.
Дуже жаль, Ромчика #Yaremchuk ! І так мало грає за #ClubBrugge , так ще й не забиває отакий момент! pic.twitter.com/Kexj8DBdVE— Дай Пас (@_Day_pass) January 8, 2023
Зазначимо, що через хвилину гості залишилися в меншості, а ще через 6 хвилин пропустили третій гол і питання про переможця було знято з порядку денного.
Додамо, що Соболь участі у матчі не брав, хоч і був у заявці.
"Брюгге" ще далі віддалився від призової трійки, посідаючи 4 місце.