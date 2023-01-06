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Сьогодні День народження Лобановського

Сьогодні метру виповнилося б 84 роки.

Сьогодні День народження Лобановського
Валерій Лобановський
Фото: ФК "Динамо"

"6 січня, 84 роки тому, народився легендарний гравець і наставник київського "Динамо" Валерій Лобановський (1939-2002), під керівництвом якого наші футболісти досягли найбільших успіхів в історії клубу", - нагадує пресслужба "Динамо".

Виступаючи, переважно, на позиції крайнього форварда, він зіграв за "Динамо" 149 матчів, забивши 42 м’ячі. Став чемпіоном і володарем кубка СРСР. Встиг дебютувати в збірній.

Фото: ФК "Динамо"

Виступи гравця Валерій Васильович завершив у 29 років.

Першим клубом Лобановського на тренерській ниві був "Дніпро", після успіхів з яким, отримав у 1973 році запрошення прийняти "Динамо".

Кияни з Лобановським першими із Радянського Союзу здобули Кубок кубків та Суперкубок Європи.

Фото: ФК "Динамо"
А Олег Блохін, як втілення динамівського футболу, завоював "Золотий м’яч" від France Football.

Через 11 років Лобановський із "Динамо" повторив аналогічний результат у Кубку кубків із "Золотим м'ячем" Ігоря Бєланова.

Фото: ФК "Динамо"

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