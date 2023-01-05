Під Бахмутом загинув сумський спортсмен Андрій Дмітрієв

У боях під Бахмутом загинув спортсмен із Сумщини Андрій Дмітрієв.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту з посиланням на радницю голови Сумської ОВА Альону Бояринову.

"Андрій Дмітрієв знайшов себе у силовому спорті і став зіркою численних чемпіонатів з пауерліфтингу, знаним сумським богатирем та стронгменом", - йдеться в повідомленні.

Зв’язок з Дмітрієвим зник 31 грудня. Згодом стало відомо, що спортсмен загинув.

Нагадаємо, раніше у боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. На Сумщині рашисти вбили марафонця з "Книги рекордів України" Сергія Проневича.

Загалом через російську збройну агресію з 24 лютого загинули 184 українських спортсмени.