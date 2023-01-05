16-й тур Серії А був незвичайним – усі 10 матчів було проведено в один день.
Зокрема у Спеції місцевий однойменний клуб, за який виступає Віктор Коваленко, приймав "Аталанту" Руслана Малиновського.
Поєдинок завершився результативною нічиєю – 2:2. Причому господарі після першого тайму вигравали – 2:0.
Українцям довелося зіграти один проти одного небагато часу – на 78-й хвилині (за рахунку – 2:1) першим на полі з'явився Коваленко, а через 3 хвилини його приклад наслідував Малиноровський.
Саме в час, що залишився, гості зрівняли рахунок – це зробив на 90+3 хвилині Маріо Пашаліч.
Додамо, що гру українців фахівці оцінили середніми балами. Коваленко здобув 6,5 балів.
Зазначимо, що "Аталанта" продовжує утримувати єврозонове 7 місце, а "Спеція" продовжує парити над зоною вильоту, займаючи 17 місце.