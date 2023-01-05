Обидва українці вишли на заміну і отримали занадто мало часу, щоб проявити себе.

16-й тур Серії А був незвичайним – усі 10 матчів було проведено в один день.

Зокрема у Спеції місцевий однойменний клуб, за який виступає Віктор Коваленко, приймав "Аталанту" Руслана Малиновського.

Поєдинок завершився результативною нічиєю – 2:2. Причому господарі після першого тайму вигравали – 2:0.

Українцям довелося зіграти один проти одного небагато часу – на 78-й хвилині (за рахунку – 2:1) першим на полі з'явився Коваленко, а через 3 хвилини його приклад наслідував Малиноровський.

Саме в час, що залишився, гості зрівняли рахунок – це зробив на 90+3 хвилині Маріо Пашаліч.

Додамо, що гру українців фахівці оцінили середніми балами. Коваленко здобув 6,5 балів.

Дещо краще оцінили дії Малиновського – 6,9 балів.

Зазначимо, що "Аталанта" продовжує утримувати єврозонове 7 місце, а "Спеція" продовжує парити над зоною вильоту, займаючи 17 місце.

Огляд матчу "Спеція" - "Аталанта".