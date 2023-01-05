Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранені (оновлено)
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранені (оновлено)
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
ГоловнаСпорт

Коваленко і Малиновський отримали середні оцінки у матчі "Спеція" – "Аталанта"

Обидва українці вишли на заміну і отримали занадто мало часу, щоб проявити себе.

Коваленко і Малиновський отримали середні оцінки у матчі "Спеція" – "Аталанта"
Віктор Коваленко (ліворуч)
Фото: EPA/UPG

16-й тур Серії А був незвичайним – усі 10 матчів було проведено в один день.

Зокрема у Спеції місцевий однойменний клуб, за який виступає Віктор Коваленко, приймав "Аталанту" Руслана Малиновського.

Поєдинок завершився результативною нічиєю – 2:2. Причому господарі після першого тайму вигравали – 2:0.

Українцям довелося зіграти один проти одного небагато часу – на 78-й хвилині (за рахунку – 2:1) першим на полі з'явився Коваленко, а через 3 хвилини його приклад наслідував Малиноровський.

Саме в час, що залишився, гості зрівняли рахунок – це зробив на 90+3 хвилині Маріо Пашаліч.

Додамо, що гру українців фахівці оцінили середніми балами. Коваленко здобув 6,5 балів.

Дещо краще оцінили дії Малиновського – 6,9 балів.

Зазначимо, що "Аталанта" продовжує утримувати єврозонове 7 місце, а "Спеція" продовжує парити над зоною вильоту, займаючи 17 місце.

Огляд матчу "Спеція" - "Аталанта".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також