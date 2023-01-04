На Australian Open-2023 зберуть гроші для України

Усі кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу.

Напередодні першого у сезоні турніру "Великого шолома" Australian Open у Мельбурні відбудуться низка виставкових поєдинків під назвою Tennis Plays for Peace, повідомляє пресслужба турніру.

Участь візьмуть, зокрема перша та експерша ракетки світу іспанці Карлос Алькарас та Рафаель Надаль відповідно. Крім того, дали добро на участь у заході Олександр Звєрєв, Френсіс Тіафо, Алекс де Мінор, Коко Гофф, Марія Саккарі. Цей список ще доповнюватиметься.

Усі зібрані кошти буде направлено на гуманітарну допомогу українцям.

Нагадаємо, аналогичний виставковий благодійний турнір на підтримку України відбувся і напередодні US Open-2022.

Зазначимо, матчі основної сітки турніру стартують 16 січня та триватимуть до 29 січня.