Перед US Open відбувся виставковий благодійний турнір Tennis Plays for Peace на підтримку України

У День незалежності України в Нью-Йорку на кортах місцевого Національного тенісного центру, де з 29 серпня по 11 вересня пройде останній цього сезону турнір "Великого шлему" US Open відбувся виставковий благодійний турнір Tennis Plays for Peace, на якому головною метою було зібрати кошти для підтримки України.

Як повідомляє офіційний сайт US Open-2022 під час заходу вдалося зібрати 1,2 млн доларів.

На кортах US Open пройшли п'ять парних матчів у форматі чемпіонських тай-брейків:

Іга Свьонтек, Рафаель Надаль – Корі Гауфф, Джон Макінрой;

Джессіка Пегула, Бен Шелтон – Лейла Фернандес, Фелікс Оже-Альяссім;

Катаріна Завацька, Маттео Берреттіні – Марія Саккарі, Стефанос Циципас;

Томмі Пол, Тейлор Фріц – Карлос Алькарас, Френсіс Тіафу;

Дар'я Снігур, Себастьян Корда – Даяна Ястремська, Тіафу.

Патрік Макінрой був суддею на вишці. Також на заході були присутні Сергій Стаховський і Ольга Савчук.

Перша ракетка світу полька Свьонтек прокоментувала участь в благодійному турнірі.

"Я дуже рада, що ми разом і що ми, як публічні особи і спортсмени, робимо так багато. Звичайно, захід, який я організувала в Польщі, був для мене відмінним досвідом. Це була перша подія, яка привернула стільки уваги до тенісу в Польщі.

Я дуже рада, що ми зібрали стільки грошей для дітей в Україні, в основному тому, щоб їхнє життя змінилося. Це поруч з моєю країною, тому я була дуже емоційна і дуже щаслива, що я можу використовувати свій вид спорту таким чином і що роблю це сьогодні. Це відмінно", - зазначила тенісистка.