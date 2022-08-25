Чоловіча збірна України з баскетболу програла італійцям у матчі відбору на ЧС-2023

Нам не допомогла навіть присутність на паркеті двох гравців НБА.

Чоловіча національна збірна України з баскетболу поступилася збірній Італії в Ризі в номінально домашньому матчі відбору на ЧС-2023 - 89:97 (19:19, 26:15, 22:38, 22:25).

Команди продемонстрували рівну гру в першій чверті, у другій 10-хвилинці "жовто-сині" із солідним відривом переграли суперників, але потім все змінилося.

Дві останні чверті були за нашим суперником. Якщо підопічні Айнарса Багатскіса набирали по 22 очки за чверть, італійці зуміли набрати в сумі 63 бали. Особливо українці "просіли" у третій чверті.

Україна: Близнюк 9+6 підбирань, Герун 10+7, Луцкашов 10+7+6 передач, Лень 8, Михайлюк 11 – старт; Пустовий - 10, Санон 8+5 передач, Ткаченко - 8, Бобров - 7, Сидоров - 8, Войналович – 0.

На цю мить Україна посідає 5 місце з 6 у своїй групі. У наступний раунд кваліфікації ЧС пройдуть три найкращі команди секстету.