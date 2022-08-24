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Промоутер Джошуа пояснив, чому ексчемпіон світу викинув пояси Усика після бою

Едді Гірн наголосив на конфлікт інтересів між Ентоні і боксерськими організаціями.

Промоутер Джошуа пояснив, чому ексчемпіон світу викинув пояси Усика після бою
Ентоні Джошуа
Фото: EPA/UPG

Промоутер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO) Едді Гірн висловився про те, що британець після поразки в реванші з чемпіоном світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring Олександром Усиком (19-0, 13 KO) викинув з рингу два чемпіонські пояси - WBA і The Ring.

За словами фахівця, Джошуа розчарувався в боксерських організаціях та призначенні поясів.

"Ентоні довго утримував пояси, але санкціонуючі органи взяли з нього багато грошей, змусили його проводити багато обов'язкових захистів. Я думаю, що він втратив віру в систему. Я вважаю, що Джошуа більше нецікаво битися за пояси.

Мені здається, що він хоче битися заради задоволення, щоб кинути собі виклик”, - цитує Гірна Daily Mail.

"Джошуа хотів стати абсолютним чемпіоном, але значною мірою це було продиктовано розчаруванням. Він залишив ринг, оскільки знав, що зробить щось дурне.

Але він переконав себе, що не можна цього робити. Тому Ентоні повернувся на ринг і оголосив промову, під час якої він трохи був сам не свій. Але це були чисті емоції. Це йшло від серця", - наголосив промоутер.

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